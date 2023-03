Tag der offenen Tür im Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche

(wS/dia) Betzdorf 22.03.2023 | Gottesdienst und Informationen aus erster Hand am Samstag, 1. April

Das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche wird am Samstag, 1. April, seine Arbeit aufnehmen. Bei einem „Tag der offenen Tür“ können sich Interessierte in der ersten Einrichtung dieser Art im Kreis Altenkirchen umschauen und das Gespräch mit den Mitarbeitenden suchen. Ab Montag, 3. April, ziehen dann die ersten Gäste am Klosterweg 1 in Betzdorf-Bruche ein.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von Peter-Thomas Stuberg, Superintendent des Ev. Kirchenkreises Siegen und Augustinus Jünemann, Dechant für den pastoralen Raum Betzdorf, in der Klosterkapelle zelebriert wird. „Im Anschluss laden wir unsere Besucher dazu ein, sich bei uns umzuschauen. Lernen Sie an diesem Tag der offenen Tür unsere Arbeit und das neue Hospiz kennen und kommen Sie mit uns ins Gespräch“, so die Hospiz- und Pflegedienstleiterin Yasmin Brost.

Umschauen können sich Interessierte nach dem offiziellen Teil dann unter anderem in den Gemeinschaftsräumen der Einrichtung, wie etwa dem Lichtgang, dem „Raum der Stille“ oder der Bibliothek, auf dem idyllisch gelegenen Außengelände oder auch in den frisch renovierten acht Gästezimmern, die das Hospiz bietet. Bis 16.30 Uhr bleibt Zeit, sich einen Eindruck der Räumlichkeiten zu verschaffen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche liegt im gleichnamigen Betzdorfer Stadtteil an jenem Ort, von dem sich Mitte 2022 nach 96 Jahren die Missionare von der Heiligen Familie endgültig verabschiedet hatten. Träger der neuen gemeinnützigen Einrichtung ist die Diakonie in Südwestfalen. Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer betont: „Wir sind froh, den Menschen in der Region mit dem ersten stationären Hospiz im Kreis Altenkirchen ein derartiges Angebot machen zu können.“

Anmeldungen für das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche sind ab sofort möglich. Diese nimmt Yasmin Brost unter Telefon 0151/1841 1212 oder per Email an yasmin.brost@diakonie-sw.de entgegen.

Zeit zur Einkehr: Der „Raum der Stille“ kann beim „Tag der offenen Tür“ im Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche besichtigt werden.

Das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche am Klosterweg 1 in Betzdorf öffnet am 1. April.