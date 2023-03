Unfall in Siegen-Weidenau: Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Sachschaden an Hauswand und Verkehrszeichen

(wS/ots) Siegen 19.03.2023 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw die Weidenauer Straße in Siegen-Weidenau in Fahrtrichtung Siegen.

Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Pkw um die eigene Achse und kam anschließend auf der Fahrbahn wieder zum Stehen.

Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst fußläufig vom Unfallort, konnte aber durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich angetroffen werden.

Dabei konnte festgestellt werden, dass der 34-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Da er außerdem leicht verletzt war, brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort wurden ihm Blutproben entnommen.

Der verunfallte Pkw erlitt Totalschaden. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt. An der Hausfassade und drei Verkehrszeichen entstand zudem Sachschaden.#