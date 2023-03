Unfall in Weidenau: Peugeot-Fahrer kollidiert beim Abbiegen mit BMW

(wS/red) Siegen 11.03.2023 | Heute Morgen gegen 08:25 Uhr ereignete sich ein Unfall in Weidenau, bei dem ein Peugeot und ein BMW kollidierten. Der 34-jährige Fahrer des Peugeots wollte von der Känerbergstraße in den Stockweg abbiegen und übersah dabei einen BMW, der vom Stockweg in die Känerbergstraße abbiegen wollte. Der Peugeot traf den BMW seitlich.

Da zunächst unklar war, ob jemand bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, wurde auch der Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. Die Feuerwehr Weidenau war ebenfalls vor Ort, der Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe vor dem Gerätehaus. Glücklicherweise wurden weder der Unfallverursacher noch der 40-jährige BMW-Fahrer verletzt.

Der Sachschaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Eurobereich geschätzt.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

