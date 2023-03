Unfall nahe dem Seelbacher Weiher – Fahrer verliert Kontrolle über Lieferwagen

(wS/red) Freudenberg 23.03.2023 | Auf der L565 nahe dem Seelbacher Weiher hat sich heute gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 25-jähriger Fahrer eines Lieferwagens kam nach eigenen Angaben in Fahrtrichtung Heisberg aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden, doch der junge Mann blieb zum Glück unverletzt.

Die Polizei regelte den Verkehr, der an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet wurde. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Freudenberg war ebenfalls vor Ort und klemmte die Batterie des Fahrzeugs ab, um eventuelle Brandgefahren zu vermeiden. Der Brandschutz wurde sichergestellt.









Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

