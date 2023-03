Unterstützung der regionalen Wirtschaft: Universität Siegen und Lahn-Dill-Kreis vereinbaren Zusammenarbeit

(wS/uni) Siegen 22.03.2023 | Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft aufstellen: Dieses Ziel wollen die Universität Siegen und der Lahn-Dill-Kreis künftig gemeinsam verfolgen.

Unternehmen in der Region stehen vor enormen Herausforderungen: Stichworte sind industrieller Strukturwandel, Klimawandel und Digitalisierung. Die Universität Siegen mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien und der Lahn-Dill-Kreis haben es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen bei diesem Transformationsprozess zu begleiten. Bei einem Besuch von Landrat Wolfgang Schuster und Wirtschaftsdezernent Prof. Dr. Harald Danne an der Hochschule wurden mögliche Unterstützungsaktivitäten erörtert und eine Zusammenarbeit vereinbart.

In einem ersten Gespräch tauschten sich die beiden Vertreter des Lahn-Dill-Kreises mit Prof. Dr. Volker Wulf, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien, und Dr. Muhamed Kudic, Leiter des Projektbereichs regionale Transformationsforschung am Lehrstuhl, aus. Vor dem Hintergrund der anstehenden Transformationsherausforderungen ländlich-industrialisierter Regionen setzt der Lehrstuhl um Prof. Wulf eine Reihe von Großprojekten um, die den digitalen und nachhaltigen Strukturwandel, die sogenannte „Twin-Transition“, in Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben und unterstützen. Vor allem die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Projekte „Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen“ und „ATLAS – Automotive Transformationsplattform Südwestfalen“ sowie das EU-Projekt „European Digital Innovation Hub (EDIH)“ spielen eine wesentliche Rolle bei der Begleitung des Strukturwandels von Unternehmen in ländlichen Regionen. „International gut positionierte Forschung, inspiriert von den regionalen Transformationsnotwendigkeiten, ist für unseren Lehrstuhl ein Lebenselixier“, ordnet Wulf die Aktivitäten ein.

Im Gespräch ging es auch um den Einfluss globaler Megatrends auf ländliche Regionen. „Der industrielle Strukturwandel, der Klimawandel und die Digitalisierung setzen die heimische Wirtschaft unter einen massiven Transformationsdruck. Umso wichtiger ist es, dass sich starke Partner und Akteure

zusammenschließen, um diese Transformation gemeinsam und erfolgreich zu meistern“, betont Schuster, Im Lahn-Dill-Kreis werden Unternehmen durch verschiedene Initiativen beim Strukturwandel begleitet.

Das Projekt „TeamMIT“ kann dabei als hessisches Gegenstück zum ATLAS-Projekt bezeichnet werden. Hier wird ein Transformations-Netzwerk der Automotive-Branche für Mittelhessen ins Leben gerufen, das Unternehmen entlang der kompletten Wertschöpfungskette beim Umstieg vom klassischen Verbrenner auf alternative Antriebe unterstützen wird.

„Die Digitalisierung bietet Unternehmen eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre Prozesse und Geschäftsmodelle nachhaltiger zu gestalten und ihre Marktposition langfristig zu stärken. Dieser Austausch unterstreicht die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren und zeigt, dass der Lahn-Dill-Kreis und die Universität Siegen entschlossen sind, die heimische Wirtschaft bei ihrer Transformation zu unterstützen“, so Prof. Dr. Harald Danne.

Treffen an der Universität Siegen (v.l.): Dr. Muhamed Kudic (Universität Siegen), Wolfgang Schuster (Lahn-Dill-Kreis), Prof. Dr. Volker Wulf (Universität Siegen) und Prof. Dr. Harald Danne (Lahn-Dill-Kreis). (Quelle: Universität Siegen)

