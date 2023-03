Weihnachtsbäume für einen guten Zweck: 11.100 Euro für lokale Organisationen gesammelt

(wS/red) Siegen 15.03.2023 | Auch in diesem Jahr führte das Team um Gärtnermeister Moritz Bender wieder die beliebte Aktion „Weihnachtsbäume für einen guten Zweck“ in Weidenau durch. Mit Unterstützung des Autohauses Walter Schneider aus Siegen, welches seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gutscheine für einen Weihnachtsbaum zur Verfügung stellte, konnten insgesamt 11.100 Euro für lokale gemeinnützige Organisationen gesammelt werden.

Der gesamte Erlös des Verkaufs ging dabei an drei Organisationen:

die Aktion Lichtblicke des Lokalradios NRW (Radio Siegen

die DRK Kinderklinik Siegen gGmbH und den

Caritas Verband mit dem Projekt „Hörst du mich?“.

Jede Organisation erhielt jeweils 3.700 Euro.

Schirmherr der Aktion war, wie in den Jahren zuvor, Herr Bürgermeister Steffen Mues. „Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Menschen bereit waren, sich für den guten Zweck zu engagieren. Die Unterstützung der örtlichen gemeinnützigen Organisationen ist von unschätzbarem Wert und trägt dazu bei, dass wichtige Projekte und Maßnahmen realisiert werden können“, betonte der Bürgermeister.

Besonderer Dank gilt vor allem den Helfern, ohne die der Verkauf nicht stattfinden könnte, sowie der Geschäftsleitung der Fa. Baustoff Göbel für die kostenlose Bereitstellung der Verkaufsfläche auf deren Firmengelände an der Breite Straße 29. Auch der Firma Malerfachbetrieb Henning Schmidt und Futura Druck aus Netphen gebührt ein großer Dank für ihre Unterstützung.

Die Aktion „Weihnachtsbäume für einen guten Zweck“ hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil im Weihnachtskalender der Region entwickelt und wird auch in Zukunft dazu beitragen, das Engagement der Menschen für lokale gemeinnützige Organisationen zu fördern.

