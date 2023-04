Baustellenführung am Kulturellen Marktplatz Dahlbruch

(wS/red) Hilchenbach / Dahlbruch 05.04.2023 | Viel ist in den letzten Monaten am Kulturellen Marktplatz Dahlbruch geschehen. Seit der Grundsteinlegung im Sommer 2021 ist der Gebäudekomplex mit integrierter Turnhalle, Schwimmbad, Kino, Theater, Jugendzentrum und Mehrzweckräumen unübersehbar sowohl in die Höhe als auch in die Breite gewachsen. Die Außenfassade ist ebenfalls angebracht und der erste Bauabschnitt mit dem „Haus der Alltagskultur“ wird noch in diesem Sommer fertig gestellt.

Viele Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher sehen der Fertigstellung freudig entgegen, hatten jedoch bisher nicht die Möglichkeit, das Gebäude und seine vielen Facetten schon vorab genauer kennenzulernen.

Aus diesem Grund bietet die Stadt Hilchenbach ab April regelmäßig kostenlose Baustellenführungen an. Diese Führungen werden zweimal im Monat jeweils dienstags um 17:00 Uhr stattfinden und etwa eine Stunde dauern. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Die ersten Termine sind: 18. April, 25. April, 9. Mai und 23. Mai. Alle weiteren Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Da es für jede Führung eine Mindest- sowie eine Höchstteilnehmerzahl gibt, ist eine vorherige Anmeldung bis zum Vortag um 12:00 Uhr über 02733/288-202 oder über VorZiBM@hilchenbach.de unbedingt erforderlich. Bei der Anmeldung müssen die vollständigen Namen der jeweiligen Teilnehmer sowie eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse für eine eventuelle Benachrichtigung angegeben werden. Aus Sicherheitsgründen müssen Teilnehmende zur Baustellenführung außerdem festes Schuhwerk tragen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier