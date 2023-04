Das RaBauKi Sommerferienprojekt 2023 startet die Vorbereitung

(wS/ra) Siegen 05.04.2023 | Wie bereits angekündigt startete Anfang April die Anmeldung für den großen Abenteuerspielplatz des RaBauKi e.V. in den Sommerferien 2023. Zwischen dem 17.07. Und dem 04.08.23 haben etwa 150 Kinder täglich die Möglichkeit auf dem RaBauKi-Gelände des Erfahrungsfelds SCHÖNUNDGUT auf dem Fischbacherberg Teil des Projekts zu sein.

Bis das Projekt im Sommer so richtig losgehen kann, müssen noch zahllreiche Rahmenbedingungen geklärt bzw. vorbereitet werden. Daher arbeitet das RaBauKi Team bereits schon jetzt fleißig an der Planung und Organisation. Und demnächst werden dann auch die neuen Praktikant*innen, die jedes Jahr ein wichtiger Teil des Teams sind, zum ersten Mal aktiv in die Vorbereitung eingebunden. So können sie sich zum Beispiel in die verschiedenen Kleingruppen einbringen, bei denen sich um alles rund um die Anmeldung, Platzgestaltung oder die Beschaffung von Holz dreht. Denn auch dieses Jahr können im Sommer wieder tolle Hütten gebaut werden, der Fantasie der Kinder sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Wenn das Interesse für eine Teilnahme am Sommerprojekt des Siegener Vereins RaBauKi e.V. geweckt wurde, wird schnell zu einer Anmeldung der Kinder und Jugendlichen gebeten.

Da sich jedes Jahr mehr Kinder anmelden als Plätze vorhanden sind, wird auch dieses Jahr wieder ausgelost. Anmeldungen sind dabei für ein Kind alleine oder in Gruppen von bis zu fünf Kindern möglich.

Die Anmeldung ist auf der Homepage ab jetzt freigeschaltet. Ansonsten führt dieser Link direkt zu weiteren wichtigen Infos für das Sommerprojekt und den Online-Losen:

https://rabauki.de/angebote/sommerferien-projekt

Die Anmeldung ist bis zum einschließlich 08.05. möglich, danach wird RaBauKi die Lose ziehen und den Kindern und Eltern mitteilen, ob die Kinder dieses Jahr im Sommerprojekt

dabei sind.

Für Rückfragen steht das Team des Abenteuerspielplatzes unter anmeldung@rabauki.de zur Verfügung.

Fotos: RaBauKi e.V.