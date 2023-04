Ein kreatives Oster-Highlight: Elisabeth Mutke und der Eierbaum von Niederdielfen

(wS/gk) Wilnsdorf 04.04.2023 | Mittlerweile ist er absoluter Rekord und Kult: Der Eierbaum in Niederdielfen

In jedem Jahr zur Osterzeit hängt rüstige Rentnerin Elisabeth Muttke (84) Eier in ihren Eierbaum, der eigentlich eine Sternmagnolie ist. Die bunten Eier passen sehr schön zu den weißen Sternblüten.

Angefangen hat die Seniorin ihr Hobby vor über 20 Jahren Der Eierbaum steht in Niederdielfen in der Straße „Am Steinblick 3“ in einem wunderschönen gepflegten Garten. Frau Mutke möchte damit ganz einfach ihren Mitmenschen eine Freude bereiten und ihnen sagen, dass es bald Ostern wird.

In jedem Jahr wird der Vorjahresrekord gebrochen, es werden immermehr Eier am Baum. Im letzten Jahr waren es über 700 Stück, diesmal haben wir mit weit über 800 Eier wieder einen neuen Rekord, verkündet Elisabeth Mutke voller Stolz.

Elisabeth Mutke freut sich: Aus dem ganzen Kreis Siegen-Wittgenstein kommen in jedem Jahr die Menschen um den Eierbaum zu sehen. Es werden immer mehr Menschen, die ganz einfach Spaß haben an dem schönen Baum. Und immer, wenn sich eine kleine Menschenansammlung vor dem Haus bildet, kommt Frau Mutke freudig aus dem Haus und gibt fachliche Informationen zu ihrem Kunstwerk.

Sie freut sich sehr über die vielen Menschen, die nette Gespräche mit ihr führen. Und es gibt sehr viele Geschichten, die Mutke über den Eierbaum erzäheln kann. Vor zwei Jahren hatte ein Gast die Idee ihr eine Aufhängestange zu bauen. Mit diesem Spezialwerkzeug kann Mutke auch an die höheren Äste gefahrlos kommen.

Aber es gibt noch viel mehr zu sehen im Garten: Einen Corona – Osterhasen, einen Haubergshasen, der mit Schutzhelm ausgestattet ist und natürlich eine Entenfamilie.

Bericht: Gregor Kölsch