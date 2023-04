Feuerwehreinsatz in Siegen: PKW brennt im vierten Obergeschoss eines Parkhauses am Apollo

(wS/red) Siegen 20.04.2023 | Update: Nach ersten Infos der Polizei ist die genaue Ursache des Feuers noch nicht abschließend geklärt. Hier hatte ein Mercedes beim Starten des Fahrzeugs Feuer gefangen. Drei unmittelbar daneben stehende Fahrzeuge wurden durch Flugasche schwer beschädigt, außerdem gab es an bis zu 10 weiteren Fahrzeugen durch den Brand Verunreinigungen, wo noch geprüft werden muss, ob es zu bleibenden Schäden geführt hat.

Erstmeldung

Am Donnerstagmorgen wurden mehrere Feuerwehren zu einem Fahrzeugbrand in Siegen gerufen. Gegen 10:50 Uhr wurde die BF Siegen sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Hammerhütte, Achenbach, Eiserfeld, Hain und Alchetal zu einem Einsatz in die Morleystraße gerufen.

Ein PKW im 4. Obergeschoss des Parkhaus Apollotheater hatte Feuer gefangen und stand im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 11:20 Uhr waren die Einsatzkräfte noch vor Ort und kühlten das ausgebrannte Fahrzeug.

Die genauen Umstände, die zum Fahrzeugbrand geführt haben, sind noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Fotos: A. Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier