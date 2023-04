Feuerwehrfest für die ganze Familie: Kinderspaß und Vorführungen beim Maifest am Feuerwehrgerätehaus

(wS/red) Hilchenbach 24.04.2023 | Der Förderverein der Feuerwehr Dahlbruch, der Löschzug Dahlbruch, die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr laden herzlich zum Maifest am 30. April und 1. Mai ein. Die traditionsreiche Veranstaltung beginnt am Sonntag, den 30. April um 17 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums auf dem Platz vor der Sparkasse. Aufgrund von Baumaßnahmen auf dem Bernhard-Weiß-Platz findet das Aufstellen in diesem Jahr an einem anderen Standort statt und wird mit einer Birke statt einer Fichte durchgeführt.

Im Anschluss lädt das Maifest am Feuerwehrgerätehaus zum gemütlichen Beisammensein ein. Am Montag, den 1. Mai um 11 Uhr startet das Maifest am Feuerwehrgerätehaus mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Kinder können sich auf Kinderspiele und eine Hüpfburg freuen, während die Jugendfeuerwehr ihr Können in einer Vorführung zeigt. Außerdem gibt es eine große Verlosung mit tollen Preisen.

Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. An beiden Tagen gibt es eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Am 1. Mai wird mittags eine deftige Erbsensuppe serviert und am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

„Das Maifest ist jedes Jahr ein Höhepunkt für unsere Feuerwehr und die gesamte Dorfgemeinschaft“, sagt ein Sprecher des Fördervereins der Feuerwehr Dahlbruch. „Wir freuen uns darauf, viele Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen und gemeinsam eine tolle Zeit zu verbringen.“

Das Maifest in Dahlbruch bietet eine gelungene Mischung aus Tradition und Familienspaß. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Feuerwehr sind jedoch herzlich willkommen.