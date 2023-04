Friseurmeisterin Ulrike Grüttner intercoiffure eröffnet in stilvollem Ambiente neuen Salon am Roten Platz in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 01.04.2023 | Am Roten Platz in Kreuztal gibt es seit heute einen neuen Hotspot für alle Liebhaber perfekter Haare – Ulrike Grüttner intercoiffure. In der Marburger Straße 8 eröffnete Friseurmeisterin Ulrike Grüttner einen neuen Salon, der mit seinen umfangreichen Leistungen und dem kompetenten Team den Ansprüchen seiner Kunden mehr als gerecht wird.

Der Salon erstreckt sich auf beeindruckenden 180 m² und bietet Platz für insgesamt 8 Friseurplätze. Die komplett renovierten, ansprechenden und umgebauten Räumlichkeiten laden dazu ein, sich in Ruhe verwöhnen zu lassen. Darüber hinaus stehen den Kunden ausreichend kostenlose Parkplätze direkt in der Tiefgarage zur Verfügung.

Ulrike Grüttner und ihr Team, bestehend aus Adriana Stötzl, Maria Arevalo Herrera, Martina Schwunk und Fidan Dolu, haben es sich zur Mission gemacht, ihre Kunden stets bestmöglich zu beraten und zu betreuen. Hier steht die Liebe zum Beruf und die Passion für perfekte Haare im Vordergrund. „Perfekte und gesunde Haare sind keine Zauberei. Sie sind das Ergebnis von Leidenschaft, Kreativität, Know-How und besten handwerklichen Fähigkeiten. Wir wollen, dass Sie genau das bei uns bekommen. Unser Ziel ist es, Ihren Haaren das optimale Ergebnis zu liefern und dies auch dauerhaft zu halten. Deswegen ist eine umfassende Beratung nach fachlichen Grundlagen bei uns kein Service, sondern eine Selbstverständlichkeit. Denn wir möchten, dass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen. Und dazu zählt auch Ihre Frisur.“, erklärt Ulrike Grüttner.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bildet sich das Team ständig weiter und bietet somit seinen Kunden stets die neuesten Techniken und aktuellsten Trends an. Der Salon ist zudem stolzes Mitglied von Intercoiffure, der internationalen Vereinigung von Top-Friseuren.

Die Neueröffnung von Ulrike Grüttner intercoiffure wurde gebührend gefeiert und war ein voller Erfolg. Kunden und Interessierte konnten sich von der Qualität des Salons überzeugen und das nette, kompetente Team kennenlernen.

Wir sind uns sicher, dass dieser neue Salon in Kreuztal in Zukunft eine große Rolle in der Beauty- und Haar-Szene spielen wird.

Ulrike Grüttner intercoiffure Marburger Straße 8 D – 57223 Kreuztal Telefon: 02732 3721

Öffnungszeiten

Mo: Ruhetag

Di – Mi: 09:00 – 18:00 Uhr

Do: 08:00 – 19:00 Uhr

Fr: 09:00 – 18:00 Uhr

Sa: 08:00 – 14:00 Uhr

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier