Junge Frauen für das Handwerk begeistern und Laptop gewinnen – Kompetenzzentrum Frau und Beruf startet Aktion „Abgedreht“

(wS/si) Siegen 18.04.2023 | Betonbauer, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker: Auch heute noch gibt es viele Berufe, die klassischerweise als Männerberufe gelten – besonders im Handwerk. Doch auch für Frauen haben handwerkliche Berufe viel zu bieten. Die Karrierechancen für junge Frauen in handwerklichen Berufen sind sehr gut. Trotzdem ist der Anteil von Frauen in diesen Berufen noch gering.

Das Projekt „Frau vom Fach“ möchte die Attraktivität handwerklicher Berufe für Mädchen und junge Frauen erhöhen. Deshalb wird in diesem Jahr die Aktion „Abgedreht“ für Schülerinnen der achten Klasse durchgeführt. Hierbei können alle interessierten Mädchen teilnehmen. Besonders anbieten würde sich ein Videodreh für diejenigen, die während der Berufsfelderkundungstage ein Praktikum in einem handwerklichen Betrieb machen.

Die Aufgabe: Die Mädchen produzieren ein kurzes aussagekräftiges Video über einen handwerklichen Beruf und reichen es online ein. Eine Jury, bestehenden aus den Landräten der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe sowie Vertretern der Handwerkskammer Südwestfalen, der Kreishandwerkerschaft Siegen und dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf bewerten die Videos.

Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Laptop im Wert von 500 Euro. „Wir wollen mit der Aktion jungen Mädchen die Vorteile von handwerklichen Berufen aufzeigen.

Das Handwerk bietet weiblichen Fachkräften gute Karrierechancen und durch die Digitalisierung haben sich auch die Arbeitsbedingungen verbessert. Ferner bieten die verschiedenen Handwerksberufe viele Chancen und Perspektiven für die Zukunft. Ich denke an Existenzgründungen oder Betriebsübernahmen,“ sagt Shirley Kosten vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf des Kreises Siegen-Wittgenstein. Bis zum 11. Juni können die Mädchen ihre Videos einreichen.

Am 13. Juni wird es die Jurysitzung geben, bei der die Videos bewertet und die Siegerinnen gewählt werden. Weitere Informationen sowie der Anmeldelink können unter www.siegen-wittgenstein.de/frauvomfach abgerufen werden.