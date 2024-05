Pop- und Gospelchor ReachOut präsentierte vielseitiges Konzert in der Christuskirche

(wS/aw) Siegen 03.05.2024 | Zur Feier des 150-jährigen Jubiläums der Ev. Kirchengemeinde Weidenau hatte sich deren Pop- und Gospelchor unter der Leitung von Gerrit Schwan ein ganz neues Konzertformat überlegt, abseits der ausgetretenen Pfade des Gospelchors. Mit einer gelungenen Mischung aus zeitgenössischem Gospel und modernem Pop und Rock gelang es ihnen, das Publikum tief zu berühren. Der Chor begann den Abend mit den ersten Zeilen von „Time to Celebrate“, zunächst getragen und a-cappella, um dann gleich darauf mit Bandbegleitung rockig Fahrt aufzunehmen und das begeisterte Publikum von Anfang an in der gut besuchten Christuskirche in Weidenau mitzureißen.

Gefolgt von „He Is Always Close to You“, „Oh Happy Day“ aus Sister Act, sowie „Afterglow“ und „Thinking Out Loud“, zwei Songs aus Ed Sheerans Feder, brachten die Sängerinnen und Sänger von ReachOut die zahlreich erschienenen Zuschauer zum Träumen. Gerrit Schwan und Jennifer Halbe überzeugten solistisch mit dem Common-Linnets-Hit „Calm After The Storm“, Brandi Carlisles „The Story“ und Berges „Das Heiligste“, was im Kirchenschiff echtes Gänsehaut-Feeling auslöste. Dazu hatte sich der Chor mit Marco Hoffmann (Klavier), Johannes Koch (Bass, Gitarre) und Robin Fuchs (Schlagzeug) eine Band aus studierten Musikern eingeladen, die die Songs instrumental professionell begleiteten. Einige Sängerinnen und Sänger des Chores Total Vokal entschieden sich zudem seit geraumer Zeit, den nunmehr über 30-köpfigen Chor ReachOut gesanglich zu verstärken, was ihm auf der Bühne zusätzlichen Klang verlieh.

Praise- und Worship-Songs wie „Hallelujah, Salvation and Glory“, „Everyday“ und „Prayer for the City“ wechselten sich auf erfrischend vielseitige Art und Weise mit starken deutschen Texten ab: Sarah Connors „Vincent“, von Jennifer Halbe erneut solistisch zauberhaft intoniert, und Joris’ „Herz über Kopf“ als emotionsgeladenes Solo von Gerrit Schwan ermunterten das Publikum immer wieder zum Mitsingen und Mitklatschen. Das Konzert stand thematisch im Zeichen der Könige des Pop und was sie zum Thema Himmel zu sagen haben. Gerrit Schwan wusste im „Kings `n‘ Heav’n-Medley“ charmant und einfühlsam das Publikum singend und erzählend mit christlichen Botschaften vom Himmel in One Republic- und Ed Sheeran-Songs zu unterhalten. Natürlich durfte auch „Will You Be There“, einer der ganz großen Hits des King of Pop, Michael Jackson, nicht fehlen. Der zunächst letzte, rockige Gospel-Song des Abends von Tore W. Aas, „Born Again“, sollte jedoch keinesfalls das Ende des Konzerts sein, denn die Zuschauer forderten mit stehenden Ovationen und frenetischem Applaus mehrere Zugaben heraus. Mit dem leisen, emotionalen A-cappella-Stück „When You Need a Servant“ von Joakim Arenius und dem Mega-Hit „Hallelujah“ von Leonard Cohen, den Gerrit Schwan und Jennifer Halbe ein letztes Mal solistisch und zu Herzen gehend, mit Unterstützung von Chor und Band darboten, aus voller Kehle des Publikums mitsingend unterstützt, ging ein fulminanter und emotionaler Konzertabend viel zu schnell zu Ende. Damit stellte ReachOut erneut eindrucksvoll unter Beweis, dass er mit dem neuen Chorleiter und Multitalent Gerrit Schwan stimmlich und gesanglich nicht nur gut Gospel, sondern auch richtigen Pop und Rock beherrscht.

Text: Anne Weber