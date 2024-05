Dorfgespräch zum Thema Heizen in Müsen

(wS/hi) Hilchenbach 03.05.2024 | Spätestens seit der Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes, auch „Heizungsgesetz“ genannt, beschäftigen sich viele Menschen mit Fragen rund ums Heizen. Auf der Suche nach sinnvollen Antworten haben sich die Dorfgemeinschaft und das Bürgerforum Müsen für das nächste Dorfgespräch fachliche Expertise aus dem Rhein-Hunsrückkreis geholt.

Am Dienstag, 7. Mai, berichtet Bertram Fleck ab 19:00 Uhr im Bürgerhaus Müsen von seinen Erfahrungen. Er war bis 2015 Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, der Energiekommune des Jahrzehnts. Anhand einiger praktischer Beispiele zeigt er, dass es sich lohnt, Eigeninitiative zu ergreifen – sowohl fürs Klima als auch wirtschaftlich. Als einer der ersten Null-Emissions-Landkreise produziert der Rhein- Hunsrück-Kreis allein 300 Prozent Strom aus Wind, Sonne und Biomasse, gemessen an seinem Gesamtverbrauch.

Darüber hinaus erläutert ein Mitarbeiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität des Kreises Siegen-Wittgenstein, was es mit der kommunalen Wärmeplanung auf sich hat und wie diese mit dem Gebäudeenergiegesetz zusammenhängt.

„Optionen für ein nachhaltiges Miteinander in der Zukunft besprechen, darum geht’s beim nächsten Dorfgespräch. Ist Nah- beziehungsweise Dorfwärme auch für Müsen eine Option? Was können wir dabei selbst in die Hand nehmen? Gemeinsam handeln statt einsam schnattern eben. Sei dabei“, laden die Dorfgemeinschaft und das Bürgerforum ein.