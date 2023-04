„Kita-Navigator“ informiert Eltern über Platz-Vormerkungen

(wS/si) Siegen 19.04.2023 | Am Dienstag, 25. April 2023, werden Eltern, deren Anmeldung für einen Betreuungsplatz in einer Siegener Kita noch nicht berücksichtigt werden konnte, über den Kita-Navigator der Stadt Siegen benachrichtigt.

Eltern mit eingerichtetem Login erhalten per E-Mail die Info, dass die Aufnahme ihres Kindes aktuell – unter Berücksichtigung der Kriterien des Trägers – noch nicht zugesagt werden kann. Haben Eltern bei der Anmeldung eine postalische Anschrift vermerkt, erhalten sie die Info per Post.

Möchten die Eltern die Vormerkung für ihr Kind aufrechterhalten, können sie dafür die Wiedervormerk-Funktion im Eltern-Login nutzen. Wer keinen Zugang zum Kita-Navigator eingerichtet hat, kann sich zur Wiedervormerkung entweder direkt an die Kindertageseinrichtung, bei der das Kind vorgemerkt wurde, oder an das Jugendamt der Stadt Siegen wenden. So bleibt die Anmeldung der Eltern zur Berücksichtigung im Nachrückverfahren bestehen, falls bis zum Start des neuen Kindergartenjahres am 1. August 2023 bereits zugesagte Plätze wieder frei oder neu geschaffen werden. Außerdem helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes bei der Suche nach einem alternativen Betreuungsangebot.

Melden sich Eltern bis einschließlich Samstag, 1. Juli, nicht zurück, wird davon ausgegangen, dass die Eltern ein alternatives Betreuungsangebot gefunden haben und der Platz nicht mehr benötigt wird. Die Daten des Kindes werden dann automatisch zum 31. Juli aus dem Kita-Navigator gelöscht. Das Kind steht dann nicht mehr auf der Anmeldeliste der Kindertageseinrichtungen und müsste für einen weiterhin bestehenden Aufnahmewunsch erneut im Kita-Navigator registriert werden.

Weitere Informationen zum Kita-Navigator finden Interessierte unter www.siegen.de/kita-navigator sowie beim Jugendamt der Stadt Siegen unter (0271) 404- 2240 oder -2226).

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier