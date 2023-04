Lern- und Begegnungsort Naturwinkel Hickengrund Auftaktveranstaltung am 28. April

(wS/si) Burbach 22.04.2023 | Mähwiese, Gemüsegarten, Kleingewässer und Streuobstwiese – das alles findet man im Naturwinkel Hickengrund, dem neuen außerschulischen Lern- und Begegnungsort in Burbach-Holzhausen. Über das Jahr verteilt sollen dort verschiedene Veranstaltungen für Schulklassen, Kindergärten und Interessierte angeboten werden.

Als Projektträger lädt die Biologische Station Siegen-Wittgenstein am Tag der Streuobstwiese, Freitag, 28. April 2023, von 14 Uhr bis 17 Uhr zur Auftaktveranstaltung des Projektes „Naturwinkel Hickengrund“ ein. Getreu dem Motto des Projektes „mitdenken – mitmachen – mittendrin“ gibt es an diesem Tag auf dem Freigelände viele Aktionen zum Mitmachen, Entdecken und gemeinsamen Erleben der Natur: Kränze binden, Kräutersalz herstellen, Vogelkästen bauen, Schmetterlinge und Vögel entdecken sind nur einige der Angebote.

Das Projekt „Naturwinkel Hickengrund“ wird von der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein durchgeführt, mit finanzieller Unterstützung der Hering-Stiftung Natur und Mensch. Der außerschulische Lern- und Begegnungsort Naturwinkel Hickengrund soll einen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt leisten und über verschiedene Bildungsangebote das Naturverständnis verbessern.

Alle Infos zum Projekt und eine Anfahrtsbeschreibung zum Naturwinkel Hickengrund gibt es unter www.naturwinkel-hickengrund.de.