Maibaumfest in Littfeld mit vielen tollen Aktionen

(wS/hl) Der Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen e.V. veranstaltet am Sonntag, 30. April 2023, von 15.00 bis 21.00 Uhr und am Montag, 1. Mai 2023, von 11.00 bis 18.00 Uhr wieder das traditionelle Maibaumfest auf dem Dorfplatz Kapellenschule in der Ortsmitte Littfelds.

Am 30. April beginnt das Fest unter dem Maibaum, den auch ein selbst hergestellter Kranz schmückt. Ab 16.30 Uhr spielt der Spielmannszug Littfeld / Müsen, später ist ein DJ im Einsatz. Am 1. Mai gibt es ein tolles Angebot für Kinder. Annette und Matthias Jung laden ein zur Brandmalerei und zu einem Malwettbewerb.

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Bratwurst vom Grill, ein vegetarischer Kartoffelsnack sowie am Maifeiertag herzhafte Erbsensuppe und selbstgemachte Kuchen werden bestimmt zum Gelingen des Festes beitragen, ebenso wie eine große Auswahl an erfrischenden Getränken. Selbstverständlich gehört auch die beliebte Maibowle zum Angebot.

Der Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen e.V. freut sich auf viele Gäste und eine fröhliche Feier auf dem Dorfplatz.