Unbekannte brachen in Gemeindehaus ein

(wS/ots) Neunkirchen 14.05.2024 | Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes (10. – 13. Mai) sind Einbrecher in das evangelische Gemeindehaus in der Hochstraße eingedrungen.

Nach ersten Erkenntnissen öffnete man gewaltsam ein Fenster und gelang so in das Gebäude ein. Hier wurden alle Räume durch die Täter betreten und durchsucht. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme stand noch nicht fest, ob beziehungsweise was die Eindringlinge entwendet haben. Die Tatzeit lässt sich derzeit noch nicht weiter eingrenzen (Freitagabend – Montagmorgen). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.