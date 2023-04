Schwerer Unfall in Eiserfeld – PKW-Fahrer verliert die Kontrolle und kracht in Haus

(wS/red) Siegen-Eiserfeld 02.04.2023 | Ein schwerer Unfall hat sich heute gegen 11:38 Uhr auf der Freiengründer Straße in Siegen-Eiserfeld ereignet. Ein 21-jähriger Kia-Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und geriet auf den Gehweg. In der Folge schleuderte das Fahrzeug links über die Straße und kollidierte mit einem geparkten Auto, bevor es schließlich in ein Haus krachte.

Die Feuerwehr musste das Haus evakuieren, während der Rettungsdienst sich um die drei Insassen des Fahrzeugs kümmerte. Alle Personen wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird den Unfallhergang genau untersuchen. Die Freiengründer Straße musste voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im hohen 5-stelligen Eurobereich liegen.

Filmbeitrag folgt

Fotos: Andreas Trojak / M.Groß wirSiegen.de

Foto: Jens Wagner

Zur Zeit (15 Uhr) ist die Freiengründer Straße in Siegen-Eiserfeld immer noch voll gesperrt.

Das Technische Hilfswerk (THW) ist mit zwei Bergungsgruppen vor Ort und sichert das Haus mit Stützen ab. Im Einsatz: Baufachberater, 2 Bergungsgruppen mit Abstützung Holz und EGS, Fachzug Logistik mit Kipper als Transportkomponente und der Zugtrupp.

