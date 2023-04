„Siegener Naturprofi“ 2023 startet im Mai

Anmeldung ab Dienstag, 25. April

(wS/red) Siegen 05.04.2023 | Ab Donnerstag, 11. Mai 2023, bietet die beliebte Veranstaltungsreihe „Siegener Naturprofi“ der städtischen Umweltabteilung wieder zahlreiche Aktionen für Siegener Kinder zwischen sieben und elf Jahren an.

„Endlich geht es wieder nach draußen in die Wälder und an die Bäche“, freut sich Martin Wiedemann, stellvertretender Leiter der Umweltabteilung, „Insgesamt 21 Veranstaltungen warten auf unsere diesjährigen Naturprofis“. Dazu zählen auch die beliebten Exkursionen mit dem Stadtförster, einem Ranger und einer Imkerin. Aber auch der Besuch beim Biobauern, zahlreiche Entdeckungsreisen an heimische Bäche und die Suche nach Fledermäusen, Vögeln und Wölfen sind dieses Jahr wieder Teil des Programms.

In einer kleinen Broschüre sind alle Aktionen und Ausflüge aufgeführt. Die Broschüre liegt in den Rathäusern Siegen, Weidenau und Geisweid, im KrönchenCenter in der Oberstadt und in den städtischen Hallenbädern aus. Außerdem sind alle Termine auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de zu finden. Die Anmeldung ist ab Dienstag, 25. April 2023, ab 8.00 Uhr telefonisch unter (0271) 404-3214 oder -3212 möglich.

