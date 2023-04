Thomas Waldrich löst Andreas Seibel als Einheitsführer in Holzhausen ab

(wS/ffw) Burbach-Holzhausen 01.04.2023 | Am Freitag, den 10.03.2023 wurde im Rahmen der Jahresdienstbesprechung aller Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Burbach unser neuer Einheitsführer Thomas Waldrich offiziell vom Leiter der Feuerwehr für die nächsten 6 Jahre ernannt.

Thomas Waldrich ist seit 2007 Mitglied der Einheit Holzhausen. Er begann bereits ein Jahr später seine Grundausbildung.

Neben der Teilnahme an zahlreichen Fachlehrgängen folgten 2016 die Ausbildung zum Gruppenführer sowie in den Jahren 2018 und 2019 die Ausbildung zum Zugführer. Als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart übernahm Thomas Waldrich auch schon früh Verantwortung in der Einheit Holzhausen.

Der Wechsel in der Einheitsführung kam zustande, da der bisherige Einheitsführer Andreas Seibel sein Amt nach über 12 erfolgreichen Jahren als Einheitsführer der Einheit Holzhausen zum 01.03.2023 niedergelegt hat. Andreas Seibel ist der Meinung, dass es nach 12 Jahren Zeit ist, Platz für einen jüngeren Einheitsführer zu machen. Andreas Seibel trat im Jahre 1976 in den damaligen Löschzug Holzhausen ein.

In unruhigen Zeiten übernahm er 2011 das Amt des Löschzugführers und schaffte es in den darauffolgenden Jahren, den Löschzug wieder in ruhiges Fahrwasser zu steuern

und auch personell zu vergrößern. Durch seine freundliche, direkte und konsequente Art hat er sich den Respekt vieler Feuerwehrkamerad, auch über die Ortsgrenzen hinaus, erworben. Neben seiner Funktion als Löschzug- bzw. ab 2018 als Einheitsführer entwickelte er maßgeblich das alljährlich stattfindende Weihnachtsbaumstellen zu einer regional beliebten Veranstaltung.

Da Andreas Seibel bei der Jahresdienstbesprechung nicht anwesend sein konnte, wurde der Führungswechsel an der Spitze der Einheit Holzhausen am vergangenen Samstag vollzogen. Am frühen Nachmittag rückte die gesamte Einheit zu einer Alarmübung aus. Übungsziel war das Wohnhaus des scheidenden Einheitsführers, der sich sichtlich überrascht zeigte, als plötzlich mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn vor seinem Haus vorfuhren.

Selbstverständlich wurde ihm die Einsatzleitung übertragen. Unter den Augen zahlreicher eingeweihter Gäste, unter ihnen der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Burbach,

Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze, der eigens für diese Alarmübung mit seinem Feuerwehroldtimer angerückt war, sowie seines Stellvertreters Thorsten Schneider, zog Andreas Seibel noch einmal alle Register als Einsatzleiter. Im Anschluss an die Alarmübung wurde Andreas Seibel von Gemeindebrandinspektor Markus Schwarze aus seiner Funktion als Einheitsführer durch Überreichen einer Urkunde entlassen. Die Einheit Holzhausen bedankte sich bei ihrem ehemaligen Einheitsführer einem persönlichen Geschenk in Form eines Bildes der Einheit, auf dem alle Mitglieder der Einheit unterschrieben hatten sowie einem Geschenkgutschein.

Die Einheit Holzhausen bedankt sich ausdrücklich bei Andreas Seibel für seine 12-jährige Arbeit als Einheitsführer und wünscht Thomas Waldrich alles erdenklich Gute für die neuen Aufgaben. Andreas Seibel wird die Einheit Holzhausen natürlich auch weiterhin tatkräftig unterstützen.

Text: Lutz Schäfer/Marcel Weber, Einheit Holzhausen

Fotos: Einheit Holzhausen