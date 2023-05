Auto- und Mobilitätsschau in Haiger: Die neuesten Modelle von Geländewagen bis Elektroautos – Oldtimer und mehr

(wS/öah/rst) Haiger 03.05.2023 | Frühlingszeit ist Autozeit. Die neuesten Geländewagen, schnittige Cabrios, moderne Flitzer mit E-Antrieb und „Familienkutschen“ mit jeder Menge Platz sind am zweiten Mai-Wochenende bei der großen Auto- und Mobilitätsschau in Haiger zu sehen. Am 13. und 14. Mai findet unter der Regie der Stadtverwaltung eine Schau statt, in der viele Bereiche rund um das Thema Mobilität abgedeckt werden – von Elektro-Fahrzeugen über Motorräder bis hin zu aktuellen Pkw, Wohnmobilen und Lkw.

„Wir decken mit dieser besonderen Veranstaltung ein ganz breites Spektrum ab und hoffen auf viele Besucher“, sagt Bürgermeister Mario Schramm. Zehn Aussteller aus der Region präsentieren dabei an den beiden Tagen die aktuellen Modelle zahlreicher Automarken. Über 200 Fahrzeuge werden zu sehen sein. Jung und Alt können sich auf einen informativen Bummel durch die Straßen der Stadt freuen. Seit über 30 Jahren findet die Schau statt und lockt regelmäßig tausende Besucher in die Innenstadt. Nach Corona-Pause gibt es nun einen Neustart, bei dem neben Autos auch andere Formen der Mobilität zu ihrem Recht kommen sollen.

Die Schau beginnt am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr (Veranstaltungsende 18 Uhr). Am verkaufsoffenen Sonntag sind nicht nur die Motorhauben der Fahrzeuge, sondern auch die Geschäfte in Haiger (ab 12 Uhr) geöffnet. Die innerstädtischen Geschäfte schließen ebenfalls um 18 Uhr.

Vorgestellt werden unter anderem die aktuellen Programme der Firmen Mercedes, VW, Audi, Suzuki, Renault, Kia, Suzuki, Skoda, Seat, Ford, BMW, Mini, Volvo und Hyundai. Die Firma Circuit präsentiert ihre Angebote rund um das Thema „Motorrad“.

Besondere „Hingucker“ kommen aus Ewersbach nach Haiger. Dort eröffnet in Kürze das „Nationale Automuseum The Loh Collection“ (siehe Kasten) – drei besonders interessante Oldtimer werden in Haiger präsentiert.

Ein echtes Schmuckstück ist der Ferrari 288 GTO von 1984. Vorbesitzer des Wagens war kein geringerer als Albert Uderzo, der „Vater“ der Comicfigur Asterix. Ebenfalls dabei ist ein Chevy Monte Carlo NASCAR-Rennwagen #24. Dieser wurde einst von Jeff Gordon gefahren, der damit 1997 Meister der amerikanischen NASCAR-Rennserie wurde. Abgerundet werden die Oldtimer von einem Mercedes 300 SE Rallye-Fahrzeug von 1965. Das Automuseum wird in Kürze für die Öffentlichkeit geöffnet.

Auch für ein Rahmenprogramm und die Verpflegung der Besucher ist gesorgt. Es gibt unter anderem kühle Getränke, Crêpes und Bratwurst, die die Traktorfreunde aus Allendorf anbieten. An beiden Tagen bietet die Polizei eine Fahrrad-Codierung in der Johann-Textor-Straße an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Verkehrswacht beteiligt sich mit einem Gurtschlitten und einem Überschlag-Simulator, während die heimische Polizei über das BOB-Projekt informiert. In der Aubachstraße beginnt eine Teststrecke für E-Scooter, und auf dem Steigplatz finden die kleinen Gäste eine Eisenbahn und ein Karussell.

Die Stadt Haiger plant außerdem gemeinsam mit Ausstellern eine Verlosung, bei der unter anderem eine Fahrt mit einem Heißluftballon zu gewinnen sind. Der Erlös ist für einen wohltätigen Zweck vorgesehen.

Wie die Verkehrsbehörde der Stadt mitteilte, werden für die Veranstaltung diverse innerstädtische Straßen gesperrt. Betroffen davon sind folgende Straßen: komplette Hauptstraße, Isabellenstraße, Mühlenstraße, Johann-Textor-Straße, Marktplatz, ehemalige Bundesstraße (Hinterm Graben) zwischen Einmündung Kühlhausstraße und Johann-Textor-Straße (Tankstelle), Frigghof, Kreuzgasse (beginnend Kühlhausstraße).

Fotos: Ralf Triesch/Stadt Haiger

Straßen in der Innenstadt sind gesperrt

Die Sperrung beginnt am Samstag um 6 Uhr. Anwohner der Innenstadt werden gebeten, beim Parken darauf zu achten. Aufgehoben werden die Einschränkungen am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Auswärtige Besucher sollten die ausgewiesenen Großparkplätze anzufahren. Abstellmöglichkeiten für Pkw gibt es in der Industriestraße, auf dem Rittal-Gelände in der Rodenbacher Straße und in der Willi-Kröckel-Allee, im Hickenweg, an der Stadthalle, im Friedhofsweg, in der Westerwaldstraße und der Bahnhofstraße. Fahrräder und E-Bikes der Ausstellungs-Besucher können in der Mühlenstraße abgestellt werden.

INFOKASTEN: Sonderausstellung Oldtimer

Erstmals bei einer Haigerer Autoschau vertreten sind Oldtimer aus Ewersbach. Dort öffnet in Kürze eine der spannendsten Automobilsammlungen Europas ihre Pforten: Das Nationale Automuseum The Loh Collection (Museumsstraße 1) umfasst über 150 außergewöhnliche Fahrzeuge von 1886 bis heute. Jedes Fahrzeug erzählt eine besondere Geschichte.

Auf 7500 Quadratmetern werden die Fahrzeuge präsentiert – in einer geschichtsträchtigen Indus-triehalle. Auf einer spektakulären Steilkurve sind aufsehenerregende Sportwagen und Klassiker aus acht Jahrzehnten versammelt.

Der Schwerpunkt des Museums liegt auf herausragenden Klassikern der Automobilgeschichte, die einen besonderen Hintergrund und eine kulturhistorische Bedeutung haben. Darunter sind Einzelstücke wie das Rekordfahrzeug Maybach Exelero, aber auch volkstümliche Seltenheiten wie ein Citroën 2CV Sahara 4×4. Alte Meister treffen auf junge Wilde: Im Nationalen Automuseum finden sich ein Mercedes 710 SSK aus den 1930er Jahren ebenso wie Supersportwagen von heute, beispielsweise der Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss.

Das Nationale Automuseum ist ein Treffpunkt für alle: Familien, Freunde und Fans. Für Familien mit Kindern gibt es Erlebnisbereiche mit Automobiltechnik zum Anfassen, Lernen und Staunen. Im Kino im Art-Deco-Stil können sich Freunde mitreißende Autofilme ansehen.

Weitere Infos – auch zur Eröffnung – gibt es im Internet unter www.nationalesautomuseum.de.