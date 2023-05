Autofahrer fährt Fußgänger in Wilnsdorf-Obersdorf an und flüchtet von der Unfallstelle

(wS/red) Wilnsdorf 03.05.2023 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30.04.2023) kam es in der Straße Am Marienhain zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer war zuvor mit hoher Geschwindigkeit über eine Wiese gefahren und hatte kurz darauf gegen 01:45 Uhr einen Fußgänger angefahren. Ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Der Fußgänger musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei konnte das Unfallfahrzeug wenig später ausfindig machen und sicherstellen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, um den flüchtigen Unfallfahrer zu ermitteln. Die Beamten suchen dringend nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und bitten diese, sich bei der Polizei zu melden.

Fotos: Christopher Bender