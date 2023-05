Bürgermeister besucht Audinox in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 10.05.2023 | Das schon seit einigen Jahren in Hilchenbach ansässige Traditions- und Qualitätsunternehmen Haus der Hörtechnik wurde zu AUDINOX. Auch bei AUDINOX dreht sich alles um das Gehör.

Das Firmenmotto „Leben wie es gehört“ – das ist für Geschäftsführerin Marion Dornhöfer nicht nur die Fertigung hochwertiger Otoplastiken für moderne Hörtechnik.

„Es bedeutet auch, das Gehör zu bewahren und dabei nachhaltig und verantwortungsvoll neue Wege zu gehen“, stellt sie die Firmenphilosophie vor.

„Bunt oder einfarbig, modern oder klassisch, auffällig oder dezent – so, wie es dem Stil der Kundinnen und Kunden entspricht, begleiten und bereichern Hörgeräte und Gehörschutz das Leben!“, so lud Geschäftsführer David Naether-Cadel den Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis ein, das Unternehmen zu besichtigen. Dieser nahm nun das Angebot gerne an und schaute sich die vielseitigen Produkte rund ums Gehör an.

Marion Dornhöfer und David Naether-Cadel zeigten dem Bürgermeister die verschiedenen Hörschutzgeräte für jede Lebenssituation. So gibt es zum Beispiel Gehhörschutz für den Beruf oder Angebote zu „das Gehör schützend erleben im Hobby“ sowie „das Gehör verbessernd im privaten Bereich“. „Mit den AUDINOX-Serien LIFE, DEFEND und PRO bietet das Unternehmen den Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen für ein besseres Leben – ein Leben wie es gehört!“, so

informierte David Naether-Cadel.

„Wir brauchen in Hilchenbach Firmen, die erfolgreich Produktnischen ausfüllen. So können wir die Hilchenbacher Gewerbebranche mit zukunftsorientierten und nachhaltigen Produkten bereichern und somit Arbeitsplätze erhalten oder auch neue gewinnen“, so resümierte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis nach seinem interessanten Besuch von AUDINOX.