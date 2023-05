Die 1.Mannschaft des SV Gosenbach hat einen neuen Coach!

(wS/red) Siegen-Gosenbach 03.05.2023 | Nachdem der aktuelle Trainer Marius Strunk aus privaten Gründen das Traineramt zum Sommer abgibt, ist ein Nachfolger gefunden worden. „Wir als Verein und ich persönlich bin Marius für die geleistete Arbeit in den letzten Monaten sehr dankbar“, bekräftigt Fußball-Abteilungsleiter Philipp Dücker. „Marius hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Situation übernommen und zusammen mit den Jungs in den letzten Monaten gezeigt, was in Ihnen steckt“ so Dücker weiter.

Der neue Coach auf der Alm heißt, Christoph Maczioch. Maczioch kennt den Verein und war bereits vor 16 Jahren erfolgreich als Spielertrainer für den SV Gosenbach aktiv. „Christoph ist für einige Gosenbacher kein Unbekannter und kennt die Struktur in unserem Verein sehr gut. Wir wünschen uns für die Mannschaft in der aktuellen Situation einen neuen Impuls und einen neutralen Blickwinkel von einem Außenstehenden, gerade weil wir eine junge Mannschaft haben, die durchaus von der Erfahrung die Christoph mitbringt, profitieren kann“ erläutert Dücker.

Das klare Ziel des Vereins ist mit der 1.Mannschaft fester Bestandteil in der Kreisliga B zu bleiben. „Ich muss Marius und den Jungs ein großes Lob aussprechen. Sowohl die starke Trainingsbeteiligung sowie die Gemeinschaft der Mannschaft spiegelt sich in der Rückrundentabelle wider. Uns ist natürlich klar, dass wir genau so konzentriert auch in den kommenden Wochen weiterarbeiten müssen, um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen“ freut sich die Abteilungsleitung des SV Gosenbach über die aktuelle Entwicklung. Durchaus positiv für den Verein ist, dass der neue Trainer für beide Spielklassen seine Zusage gegeben hat und somit ein wichtiger Grundstein für die Planung der kommenden Spielzeit gelegt wurde. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit mit dem SV Gosenbach als Trainer in die kommende Saison zu gehen. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und dem Verein“ so Maczioch.

Mit dem neuen Mann an der Seitenlinie möchte der Verein die positive Entwicklung des Teams fortsetzen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

