Die Trupbacher Heide entdecken – Wanderung der BUND Kreisgruppe am 14. Mai

(wS/si) Siegen 08.05.2023 | Die Trupbacher Heide ist nach Abzug der belgischen Garnison aus Siegen in den neunziger Jahren für die Verwaltung und Pflege an die Bundesrepublik zurückgegeben und etwa um das Jahr 2000 als FFH- und NSG-Gebiet eingestuft worden. Seit 2016 befindet sich das Naturerbe Trupbacher Heide in Besitz der NRW-Stiftung.

Die Trupbacher Heide ist Lebensraum für vielfältige Pflanzen- und Tierarten. Bei einer circa sechs Kilometer langen Wanderung am Sonntag, 14. Mai 2023, gibt Ulrich Banken vom Vorstand des BUND allen Interessierten einen Einblick in diese einzigartige Landschaft und Pflanzenwelt.

Treffpunkt zu der Wanderung ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz Birlenbacher Höhe oder um 09:30 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz der Siegerlandhalle für Fahrgemeinschaften. Nach der Wanderung ist eine Einkehr in der Pizzeria „Kesselhaus“ geplant.

Alle Informationen gibt es auch unter www.bund-siegen-wittgenstein.de.