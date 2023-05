Eiserfelder Weiher Open Air begeistert mehr als 750 Besucher

(wS/sb) Siegen – Eiserfeld 15.05.2023 | Kostenloses Event vom Förderverein Naturfreibad Eiserfeld e.V. war wieder ein voller Erfolg.

Am vergangenen Wochenende veranstaltete der Förderverein des Eiserfelder Naturfreibades wieder das Eiserfelder Weiher Open Air. Mit Live-Musik und freiem Eintritt lockte das Event auch in diesem Jahr wieder reichlich Gäste an.

An der Zahl über 750 Besucher freuten sich unter anderem über die Coverbands Buddies unplugged, Belexes und Super Liquid, die mit Ihrem Mix aus Rock und Pop für die Unterhaltung sorgte. Abgerundet mit verschiedenen Speisen und Getränken sowie einer Cocktailbar war die Veranstaltung rundum ein voller Erfolg. Vorstandsvorsitzende Melanie Kring zeigt sich nach der Veranstaltung glücklich: „es ist immer wieder toll zu sehen wie gut die Veranstaltung angenommen wird und wie glücklich die Gäste sind, dass es so ein Event bei freiem Eintritt in unserer Region gibt!“

Die Veranstaltung wird von und mit ehrenamtlichen Helfern organisiert und durchgeführt. Auch der Termin für’s kommende Jahr steht schon in der Agenda. Am 11. Mai 2024 geht das Weiher Open Air in Eiserfeld in die nächste Runde.





Über 750 fröhliche Besucher erfreuten sich an der Musik der Coverbands unter klarem Himmel bei freiem Eintritt.

