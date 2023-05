Erfolgreiche Teilnahme der Judo-Vereine aus Siegen-Wittgenstein bei Meisterschaften

(wS/jc) Freudenberg 11.05.2023 | Am Wochenende fanden in Freudenberg die Meisterschaften des Judokreises Südwestfalen in der U13 sowie ein Südwestfalenturnier in der U11 statt. Aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein traten der JC Gernsdorf, die JF Siegen-Lindenberg, die JV Siegerland sowie der heimische TV Freudenberg gegen die Mitbewerb aus dem Märkischen Kreis, dem Kreis Olpe sowie der Stadt Hagen an.

Die ersten drei Platzierten jeder Gewichtsklasse in der U13 haben sich für die Bezirksmeisterschaften in Holzwickede qualifiziert und treffen dort auf die starke Konkurrenz der Vereine aus dem Ruhrgebiet.

Ergebnisse JC Gernsdorf:

Erfolgreichster Verein des Turniers war der JC Gernsdorf mit neun ersten Plätzen.

U11: Krankheitsbedingt war das Team des JC Gernsdorf auf 11 Judokas geschrumpft. Mia Dietermann und Nico Hellmann mit jeweils drei Siegen holten überlegen die ersten Plätze in ihrer Klasse. Weiterhin für erste Plätze sorgten Hannes Schmidt (2 x gewonnen) und Noah Koziol mit einem Sieg. Zweite Plätze verbuchten Neuling Anni Schlemper (2 x gewonnen), Johanna Grund und Oskar Schnabel mit jeweils einem Sieg. Henri Homrighausen, Hannes Kämpfer. Felicitas Trost und Phil Marburger rundeten mit dritten Plätzen das tolle JCG- Teamergebnis ab.

U13: Die U13 wollte der U11 in Puncto Erfolge nicht den Vortritt lassen und holte sogar noch einen Titel mehr. Lukas Maier mit drei Siegen musste zwischenzeitlich einen Rückstand aufholen, das schaffte er und stand ganz oben auf dem Treppchen. Ebenso ganz oben auf dem Podest fand sich Eric Roth wieder nach drei Siegen. Ein Duell gegen einen starken Lindenberger Gegner verlief besonders spannend aber letztlich zu Gunsten Erics. Weiterhin drei gewonnene Kämpfe für Jule Krämer. Ihre Gewichtsklasse glich einer Gernsdorfer Vereinsmeisterschaft, denn auch Platz 2 (Eva Meiswinkel) und die beiden dritten Plätze (Lilli Wilscher und Maja Kämpfer) gingen an den JCG.

Weiterhin erste Plätze holten Paula Schmidt und Mara Gerhus. Liam Roth belegte mit einem Sieg Platz 2 und Lukas Müller, als einer der jüngsten Teilnehmer lies mit zwei vorzeitigen Siegen aufhorchen wurde guter Dritter bei seinem ersten U13 Turnier.

Ergebnisse TV Freudenberg

Fünf Titel verblieben beim Ausrichter vom TV Freudenberg, der organisatorisch alles im Griff hatte und für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

U11:

Platz eins ging hier an Paul Junge der gleich dreimal siegreich die Matte verlies. Ebenso Platz eins sichtete sich Justus Keil. Marie Kim Klein und Leon Schneide konnten mit dritten Plätzen zum Freudenberger Ergebnis beitragen. Leo Stahlschmid hatte etwas Pech mit der Unterbewertung, er wurde Dritter aber hatte genauso viele Siege wie der Erstplatzierte seiner Klasse.

U13

Hier stach Tarek Wagener -mit einen tollen ersten Platz nach zwei Siegen heraus. Ebenfalls ganz oben auf dem Podest standen Theo Langenbach und Julius Siebel. Charlotte Wrischnig sowie Leonie Popp buchten gute zweite Plätze ein, ebenso wie ihr Teamkollegin Tilda Serapinas. Platz Drei ging letztlich als Turnierneuling Lukas Müller

Ergebnisse JF Siegen Lindenberg:

Die Judo Freunde vom Siegner Lindenberg konnten sich über ein gutes Teamergebnismit drei ersten Plätzen freuen.

U11:

Hier sicherte sich Lotta Vohs mit zwei vorzeitigen Siegen den Titel in ihrer Gewichtsklasse. Jonas Diener konnte sich nach zwei Niederlagen steigern und holte nach Kampfrichterentscheid einen Sieg und belegte Platz 3

U13:

Die Lindenbergerinnen Michele Ens und Jolina Senning sorgen permanent für gute Ergebnisse. Auch dieses Mal standen sie nach jeweils zwei Siegen ganz oben auf dem Treppchen. Ihr Teamkamerad Jonathan Gehrke sicherte sich nach Sieg und Niederlag einen dritten Platz. Das galt auch für Konstantin Keller, der ebenfalls nach Sieg und Niederlage Dritter wurde. Gero Anders startete mit einem Sieg, die zweite Begegnung verlor er gegen seine Gernsdorfer Kontrahenten knapp. Ein deutlicher Sieg in der letzten Begegnung brachte ihn auch auf einen dritten Platz. Kevin Kalosin trug mit zwei Siegen und zwei Niederlagen mit einem zweiten Platz zum guten Lindenberger Ergebnis bei.

Ergebnisse JV Siegerland:

Ebenfalls drei Titel nahm die JV Siegerland mit nach Hause.

U11:

Hier gingen gleich vier Vize Titel an den Sieghütter Hauptweg. Anabelle Iles, Leon Alberts, Evelyn

Moritz und Adea Nivokazi sorgten für das gute Ergebnis. Dazu kamen noch dritte Plätze von Jonas

Schlaak, Jan Cernohorsky und, Marlene Amort .

U13:

Leon Rumann, Jonte Kraft und Enes Murati belegten erste Plätze nach guter Leistung. Mykhailo Passt wurde Zweiter und auch Florian Reitz, Anton Bartz und Lias Amort mit dritten Plätzen zeigten gute Ansätze in ihrer noch jungen Wettkampflaufbahn.

Fotos: Die 13 Jugend des JC Gernsdorf holte fünf 1. Plätze Plätze in Freudenberg