Fairtrade-Stadt Siegen lädt an die Faire Frühstückstafel ein

(wS/si) Siegen 30.05.2023 | Siegen startet am Samstag, 3. Juni 2023, auf dem Siegener Wochenmarkt fair in den Tag.

Mit der „Fairen Frühstückstafel“ von 10.00 bis 12.00 Uhr an der Rathaustreppe möchte die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt ein Zeichen setzen. Ob Kaffee, Tee, Kakao, Banane oder Honig – Frühstücksprodukte mit dem Fairtrade-Siegel stehen für bessere Arbeitsbedingungen für Produzierende und Arbeitende in Afrika, Asien und Lateinamerika, für Mindestpreise als Sicherheitsnetz gegen Schwankungen auf dem Weltmarkt und auch für zusätzliche Prämiengelder für Gemeinschaftsprojekte sowie Umwelt- und Klimaschutz. „Klimaschutz und Handelsgerechtigkeit gehen uns alle an“, sagt der Sprecher der Steuerungsgruppe, Reiner Lorenz. „Deshalb laden wir alle Siegenerinnen und Siegener zum fairen Nachbarschaftsfrühstück ein. Als Fairtrade-Stadt wollen wir zeigen, dass sich schon mit der ersten Mahlzeit des Tages ein Zeichen für mehr Klimafairness setzen lässt, zum Beispiel mit fair gehandelten Produkten aus dem Weltladen.“

Der Verein Fairtrade Deutschland e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, Produzentengruppen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu unterstützen. Als unabhängige Organisation handelt Fairtrade Deutschland e.V. nicht selbst mit Waren, sondern setzt sich dafür ein, den Handel mit fair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern und mehr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen. Mit dem öffentlichen Frühstück ist Siegen Teil der Fairtrade-Kampagne „Fair in den Tag“, die von Ende Mai bis Anfang Juni 2023 bundesweit stattfindet. Alle Informationen und Mitmach-Möglichkeiten unter: www.fairtrade-deutschland.de/fairindentag.

Wer sich eingehend über Angebote zum Thema in unserer Region informieren möchte, kann den Einkaufsführer „Fairhandeln in Siegen-Wittgenstein und Olpe“ des Vereins für soziale Arbeit Siegen e.V. und das aktualisierte Faltblatt „Siegen handelt fair!“ zu Rate ziehen, beides verfügbar auf der Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen.de .

