Gemeinde Kirchhundem lädt zum Leistungsnachweis der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Olpe ein

(wS/red) Kreis Olpe 08.05.2023 | Die Gemeinde Kirchhundem wird am Samstag, den 13. Mai 2023, den Leistungsnachweis der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Olpe ausrichten. Rund 30 Gruppen aus allen Feuerwehren im Kreis werden an dem Wettbewerb teilnehmen, der im Gewerbegebiet in Kirchhundem-Welschen Ennest stattfinden wird.

Die Veranstaltung wird unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Thomas Hengstebeck durchgeführt. Organisiert wird der Leistungsnachweis durch den Arbeitskreis Leistungsnachweis im Kreis Olpe unter Leitung von Clemens Schürholz aus Drolshagen sowie der ausrichtenden Feuerwehreinheit aus Welschen-Ennest.

Die Gemeinde Kirchhundem lädt alle Interessierten herzlich ein, an diesem spannenden Wettbewerb teilzunehmen. Der Treffpunkt für den gemeinsamen Rundgang über das Gelände sowie zu den einzelnen Stationen ist der Einsatzleitwagen II des Kreises Olpe um 11:00 Uhr.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Fotos: Feuerwehr Kirchhundem