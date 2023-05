Glück im Unglück: Gemeldeter Küchenbrand in Senioren-Residenz in Buschhütten bleibt ohne größere Folgen

(wS/red) Kreuztal 22.05.2023 | Am heutigen Nachmittag gegen 17:30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz in der Alloheim Senioren-Residenz im Johannes-Rau-Weg in Kreuztal gerufen. Zusätzlich landete der Rettungshubschrauber Christoph 25 an der Siegener Straße.

Grund für den Einsatz war ein vermeintlicher Küchenbrand in der Senioren-Residenz. Die Feuerwehr wurde mit dem Alarmstichwort „Feuer in der Küche“ alarmiert. Glücklicherweise bestätigte sich schnell, dass es sich um keinen größeren Brand handelte. Laut Angaben der Feuerwehr hatte lediglich Essen auf dem Herd angekokelt, was von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden konnte. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Während des Einsatzes musste die Siegener Straße für kurze Zeit voll gesperrt werden, um den Rettungskräften einen ungehinderten Zugang zu ermöglichen. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Besonders erfreulich ist, dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde.









Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

