Hüttenbrand in Oberfischbach schnell gelöscht

(wS/red) Oberfischbach 21.05.2023 Zu einem gemeldeten Hüttenbrand musste die Feuerwehr am Sonntag gegen 14:15 Uhr nach Oberfischbach in die Heuslingstraße ausrücken. Beim Eintreffen war schnell klar, dass an einer Hütte ein Schwelbrand entstanden war. Die Ursache hierfür dürfte weggeworfener Unrat in einer Mülltonne gewesen sein. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dank des aufmerksamen Nachbarn, der das Feuer gemeldet hatte, ist nur ein geringer Sachschaden entstanden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

