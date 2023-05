Judo: Große Freude über zwei Bezirksmeisterinnen

Michelle Ens und Jolina Sening von den Judofreunden triumphieren in ihren Gewichtsklassen

(wS/red) Siegen / Holzwickede 19.05.2023| In Holzwickede fanden an diesem Wochenende die Bezirks-Einzelmeisterschaften der Altersklasse U13 statt. Startberechtigt waren die Mädchen und Jungen, die sich eine Woche zuvor in den Judokreisen des Bezirks Arnberg qualifiziert haben. Nicht zu bezwingen sind wohl derzeit Jolina Sening (-33 kg) und Michelle Ens, sie kämpfte in der Gewichtslasse bis 36 kg. Denn beide schaffte mit ihrer Klasse und ausschließlich vorzeitigen Siegen den Sprung ganz oben auf’s Siegertreppchen und qualifizierten sich für die Westfalenmeisterschaften die Anfang Juni stattfinden. Dort sind die ersten fünf der jeweiligen Gewichtsklassen startberechtigt

Judofreunde Siegen-Lindenberg:

Jolina legte einen sicheren Start hin und siegte nach kurzer Zeit mit einer Außensichel. Mit einem Tai-o-toshi siegte sie in Runde zwei uns stand im Halbfinale. Auch das war für die Lindenberger Judofreundin keine Hürde. Ein Haltegriff brachte den Erfolg und den Einzug ins Finale. Leichtes Spiel hatte hier Jolina Sening die nach nicht mal einer Minute Kampfzeit wiederum mit Außensichel triumphierte. Keinen Deut schlechter präsentierte sich Michelle Ens die derzeit auf einer Erfolgswelle schwimmt. Drei Siege, jeden mit einer anderen Technik und eine weitere Goldmedaille schmückt ihr Regal.

Ein wenig Pech hatte Gero Anders, der trotz drei Siegen am Ende knapp an Platz drei vorbeischlitterte. In der Gewichtsklasse bis 34 kg hatte er sich über die Trostrunde bis ins kleine Finale vorgekämpft. Dort hatte er mit einer Haltegriff Niederlage das Nachsehen und ihm blieb Platz fünf.

TV Freudenberg:

Für die Farben des TV Freudenberg gewannen Tarek Wagener (-50 kg) und Charlotte Wrischnig (-33 kg) Bronze. Platz fünf erreichten Theo Langenbach, er startete bis 55 kg Tilda Serapinas (-36 kg) und Leonie Popp, die bis 52 kg auf der Matte stand.

