Mai-Stöberei in der Stadtbücherei: Hormone, Hormone!

(wS/red) Hilchenbach 03.05.2023 | Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus… Überall sprießt, grünt und blüht es, die Säfte steigen, die Sonne scheint, es wird wärmer und man will raus ins Freie, wieder unter andere Menschen. Ist das nur der Frühling? Oder sind es am Ende die Hormone? Schließlich sind Hormone für alles Mögliche zuständig: Nicht nur für unsere euphorischen „Frühlingsgefühle“, wenn es wieder länger hell ist, sondern auch ganz schnöde für gut oder schlecht funktionierende Verdauung, für mehr oder weniger guten Schlaf, für Kinder oder keine, für schöne Haut und schwindende Haarpracht, für menschliche Anziehung oder Abstoßung, für Stress oder Gemütlichkeit, für Libido und Kuschelwünsche.

Man spürt die Macht der Hormone besonders, wenn sich unser Hormonhaushalt ändert: In der Pubertät, in der Schwangerschaft, in den Wechseljahren, in stressigen Lebenslagen, bei Krankheit oder nach einschneidenden Umbrüchen. Um über all das besser Bescheid zu wissen, um besser darüber reden und sich mit anderen austauschen zu können, hat das Team der Stadtbücherei im Mai die Rote Wand mit Büchern zum Thema Hormone bestückt. „Sie werden sehen, Sie sind nicht allein! Die Hormone können uns zwar alle aus dem Gleichgewicht bringen, aber wir müssen uns ihnen nicht unwissend und wehrlos ergeben…“, so Büchereileiterin Birgit Latz.

„Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie noch mehr bei uns: Eine Zeitschrift, ein Hörbuch, einen Film, einen Roman oder ein eBook zum Thema. Das Team freut sich auf Sie und berät sie gerne“, lädt Birgit Latz zu einem Besuch in der Wilhelmsburg ein.

Zeit zum Stöbern ist montags und dienstags von 13:00 bis 17:00 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr, donnerstags von 13:00 bis 18:00 Uhr, freitags von 10:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 Uhr.

