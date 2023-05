Medaillenregen und Nationalkader-Nominierung in Berlin für Siegener B-Jugendliche

(wS/bc) Berlin – Siegen 16.05.2023 | 4 Tage deutsche Bowling-Meisterschaften der B-Jugend sind um und sind aus NRW-Sicht hervorragend gelaufen.

Nach dem im Einzel am 1. Tag bereits Linus Schäfer (BV Brackwede) Gold und Phil Baumeister (1.BC Strikers Siegen e.V.) Bronze erkämpft hatten, liefen die Doppelwettbewerbe am 2. Tag nicht ganz so erfolgreich.

Linus und Phil belegten dennoch einen sehr guten 4. Platz.

Die NRW-Mädels Finja Baade (Strikers Köln) und Antonia Schler (Assindia Miners Essen) sicherten sich die Bronzemedaille. Die Siegener Josi Junghanns und Lorena Serrano Toscano erspielten bei Ihrer ersten Teilnahme an der DM den 9.Platz, und konnten erste Erfahrungen bei einem gut besetzten Turnier sammeln.

Der 3.Tag stand im Zeichen des Teamwettbewerb. Hier konnten sich sowohl die Mädchen als auch die Jungen den 3. Platz, und damit eine Medaille erkämpfen.

Im Anschluss an diesen Wettkampf, wurden die Platzierten der All Event Wertung geehrt. Hier erreichte Phil Baumeister mit einem Schnitt von 196,33 (!) Pins über 18 Spiele die Silbermedaille.

Am 4. und letzten Tag wurde das Masters Finale gespielt. Finja Baade konnte sich bis ins Halbfinale durchsetzen, musste sich dort geschlagen geben und errang eine weitere Bronzemedaille für NRW.

Der erst 12-jährigen Phil setzte sich in diesem Wettbewerb mit Nervenstärke und besten Ergebnissen bis ins Finale durch. Dort unterlag er dem Amerikaner Daron Tokatlian nur knapp. Die Goldmedaille hatte er vor dem Finale schon sicher, da er der beste Deutsche im Masters-Finale der Herren war.

Von 32 Medaillen, die es in Berlin zu gewinnen gab, nahmen unsere Sportler 8 mit nach NRW und 5 dieser Medaillen wurden unter Beteiligung der Siegener Athleten erreicht.

Ein besonderes Highlight am Ende der Meisterschaft war die Nominierung von Finja Baade und Phil Baumeister in den Nationalkader.

Für eine B-Meisterschaft vollbrachten die jungen Athleten Wahnsinns Leistung. Die leistungsdichte ist schon in der B-Jugend enorm hoch und lässt hoffen für den Bowling-Sport in den kommenden Jahren.

Wer auch gerne Mal reinschnuppern möchte, kann sich in der Bowling Arena Siegen unter +49 (0)271 87 08 000 melden. Trainingszeiten der 1. BC Strikers Siegen e.V. sind Mittwoch und Donnerstag ab 17 Uhr.

Fotos: 1. BC Strikers Siegen e.V.