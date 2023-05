Rendezvous der Besten: Ehrung von 40 Sportlerinnen und Sportlern

(wS/hi) Hilchenbach 23.05.2023 | Eine gute Tradition pflegten der Stadtsportverband und die Stadt Hilchenbach auch in 2023.

In einem unterhaltsamen Abend ehrten sie die im Jahr zuvor, also 2022, besonders erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die einem Hilchenbacher Verein angehören oder in Hilchenbach wohnen. Insgesamt 40 zu ehrende Personen hatte die zuständige städtische Mitarbeiterin Patricia Vanderlinden eingeladen. Zu Gast waren auch der stellvertretende Landrat André Jung, der Vorsitzende des für Sport in Hilchenbach zuständigen Ausschusses Dr. Tim Bernhausen, Sportdezernent Christoph Ermert sowie Ehrenfried Scheel, Vorsitzender des Siegerland Turngaus.

Als 2022 erfolgreichster Verein erwies sich der TuS Müsen mit insgesamt zwölf besonders erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern. Um die Plätze „auf dem

Treppchen“ gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zweiterfolgreichster Verein war der TuS Hilchenbach mit sieben zu ehrenden Vereinsmitgliedern vor der TSG Helberhausen mit sechs. Deutlich wird durch die „TOP 3“ der Vereine, dass die meisten Erfolge 2022 in der Leichtathletik erreicht wurden.

Ansonsten bot die Sportlerehrung einen Mix aus Sportarten, die auch in Hilchenbach gerne ausgeübt werden: Volleyball, Triathlon, Kunstturnen, Fußball, Schach sowie das klassische Schießen und der zunehmend beliebter werdende Bogensport.

Die Sportlerehrung eröffnete Moderator Olaf Kemper mit einem Zitat: „Erfolg ist eine Treppe und keine Tür.“ Damit machte er deutlich, dass sich die Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg Schritt für Schritt steigern müssen, bevor sie irgendwann ganz oben auf dem Treppchen des Erfolgs stehen.

Und eine weitere Botschaft fand Olaf Kemper ganz wichtig: „Wir Sportlerinnen und Sportler stehen für Vielfalt. Die Vielfalt der Sportarten, in denen in Hilchenbach Erfolge erzielt werden, steht beispielhaft für die Vielfalt, die wir in unserer Stadt allgemein pflegen und fördern.“

Diesen Ball griff Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis in seiner Begrüßung gerne auf:

„Spitzensportlerinnen und Sportler sind Vorbilder!“ Dies gilt zum Beispiel dann, wenn sie andere Menschen motivieren, auch Sport zu treiben. Außerdem sieht er die erfolgreichen Athletinnen und Athleten als Botschafter der Stadt Hilchenbach weltweit.

Zu seinen eigenen sportlichen Ambitionen befragt, outete sich Kyrillos Kaioglidis als begeisterter Radfahrer, der im hiesigen Mittelgebirge aber gerne auf sein E-Bike zurückgreift. Und ansonsten? „Meine sechsjährige Tochter hält mich fit“, so der Bürgermeister.

Die Ehrung der einzelnen Sportlerinnen und Sportler übernahm Kyrillos Kaioglidis gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Stadtsportverbandes Helmut Treude. Neben

den Urkunden erhielten die geehrten „Hilchenbach-Hoodies“, die die Skyline ihrer Stadt zeigen. Olaf Kemper gab allen Sportlerinnen und Sportlern in Interviews Gelegenheit, sich und ihre Sportarten vorzustellen sowie spannende und interessante Erlebnisse zu erzählen. Vor und nach den Interviews bot das bekannte „rote Sofa“ des Möbelhauses Bensberg aus Müsen den Aktiven einen entspannten Aufenthalt.

Weitere Sponsorinnen der Veranstaltung sind die Volksbank in Südwestfalen eG und die Sparkasse Siegen, vertreten durch den Leiter des Beratungscenters in Dahlbruch, Thorsten Katz.

Eine Sonderehrung bildete den „sportlichen“ Schluss der Veranstaltung: Christel Stein vom TuS Vormwald erhielt diese Ehrung für ihr Lebenswerk. Die engagierte Sportlerin war seit ihrer Jugend durchgängig im TuS Vormwald und im Siegerland Turngau ehrenamtlich aktiv. Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben bei ihr Turnen, Laufen, Springen und Werfen gelernt. Daneben war Christel Stein jahrelang als Oberturnwartin beim TuS Vormwald und als Schriftführerin beim Turnbezirk Siegerland Nord aktiv. Sie griff zu ihren Beweggründen für diesen außergewöhnlichen Einsatz die Grußworte des Bürgermeisters auf: „Ich habe mich

durchaus als Vorbild gesehen, das Menschen vermitteln möchte, wie viel Freude Sport schenkt.“

Für Auflockerung und gute Unterhaltung beim Rendezvous der Besten sorgte Zauberer Pikkus. Bei seinen Tricks bezog er auch gerne die Sportlerinnen und

Sportler mit ein.

Zum Schluss des gelungenen Abends des Sports zauberte Pikkus dann sogar die olympischen Ringe. Wenn das mal keine Motivation für die anwesenden

Sportlerinnen und Sportler ist, im nächsten Jahr zur nächsten Sportlerehrung noch erfolgreicher zurückzukehren.

Informationen zu den Erfolgen der Geehrten in 2022 und einige Impressionen von der Sportlerehrung sind im Internet-Auftritt der Stadt Hilchenbach unter www.hilchenbach.de in der Rubrik Freizeit & Sport – Sporterfolge – Sportler des Jahres zu finden.