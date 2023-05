Repair Café Hilchenbach erweitert sein Angebot!

(wS/red) Hilchenbach 24.05.2023 | Am Samstag, den 24.05., ist es erneut soweit. Das Repair Café Hilchenbach, welches sich in der Kirchweg 17 befindet, öffnet von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr seine Türen für Besucher. Ab sofort haben wir eine neue Dienstleistung im Repertoire: das Schleifen von stumpfen Messern und Scheren. Spezielles Schleifmaterial wurde eigens für diesen Zweck neu angeschafft. Wenn Sie also etwas reparieren möchten, Ihnen aber das passende Werkzeug fehlt oder Sie Unterstützung bei der Reparatur benötigen, kommen Sie einfach vorbei. Unser Team steht Ihnen gerne zur Seite. Weitere Informationen zum Repair Café Hilchenbach finden Sie auch unter www.klimawelten.eu.

Foto: KlimaWelten Hilchenbach

