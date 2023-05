„Tag des Wanderns“ mit dem SGV Hilchenbach

(wS/sgv) Hilchenbach 16.05.2023 | Am Sonntag, den 14. Mai, ging es für die SGV Abteilung Hilchenbach, anlässlich des bundesweiten „Tag des Wanderns“ ins Krenkeltal.

Mit 15 Wanderer ging es ab dem Parkplatz im Krenkeltal für die Wandergruppe los. Der erste kurze Zwischenstopp wurde am Aquädukt im Krenkeltal eingelegt. Anschließend ging es mit steilem Anstieg in Richtung Dreiherrenstein weiter bis zur Oberndorfer Höhe. Über den golden Zapfen, mit kurzen Stopp auf den neuen Ruhebänken, und dem grünen Platz erfolgte der Abstieg in Richtung Heinsberg und zurück zum Parkplatz.

Auf gut 11,5 km und mit perfektem Wetter erlebte die Wandergruppe bei guter Laune und viel Spaß einen ereignisreichen Tag. An dieser Stelle auch noch einmal großen Dank an unseren Wanderführer Gerhard Lattek und Allen die an der Wanderung teilgenommen haben.

Foto: SGV

