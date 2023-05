TuS Ferndorf verpflichtet 18-Jähriges Rückraumtalent aus Dormagen

(wS/red) Ferndorf 28.05.2023 | Ferndorf verpflichtet Rückraumtalent aus Dormagen – Auch Rostyslav Polishchuk verlässt den TuS

Der TuS Ferndorf verstärkt sich zur kommenden Saison mit Max Schmidt. Der 18-jährige Rückraumlinke wechselt aus Dormagen nach Ferndorf, wo er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat.

Geschäftsführer Mirza Sijaric freut sich auf den Neuzugang: „Mit Max konnten wir ein großes Talent für uns gewinnen. Obwohl er in der kommenden Saison noch A-Jugend spielen könnte, bin ich davon überzeugt, dass der Schritt in die 3. Liga für ihn genau der Richtige ist. Da er sowohl in Abwehr als auch im Angriff Qualitäten besitzt, wird er uns in Zukunft mehr Variabilität geben.“

Max Schmidt durchlief die Jugendmannschaften seines Heimatvereins TV Wahlscheid, bevor im Alter von 10 Jahren der Wechsel zum VfL Gummersbach folgte. Zur Saison 2020/2021 schloss sich der 18-Jährige Bayer Dormagen an, wo er zum Jugendnationalspieler reifte und seit dieser Saison dem Kader des 2. Liga-Teams angehört.

„Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zum TuS Ferndorf geklappt hat. Beim TuS möchte ich mich weiterentwickeln und den nächsten Schritt als Handballer machen. Ich werde alles dafür geben, die Ziele des Vereins zu erreichen. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen von Ferndorf dafür bedanken, mir diese Möglichkeit zu geben – dies ist für einen jungen Spieler nicht selbstverständlich.“

Mit Rostyslav Polishchuk wird hingegen ein weiterer Spieler den TuS Ferndorf im Sommer verlassen und sich einer neuen Herausforderung bei einem anderen Drittligisten stellen.

„Ich möchte mich bei Rostik für seinen Einsatz für den TuS Ferndorf bedanken. Er kam in einer für ihn nicht einfachen Situation zu uns und hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste“, so Geschäftsführer Mirza Sijaric zum Wechsel des Rückraumspielers.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier