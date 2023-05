Weiterhin kurze Wege für Littfelderinnen und Littfelder: Hausarztpraxis Mangold an neuem Standort

(wS/kr) Kreuztal 24.05.2023 | Kurze Wege und ein vertrautes Team in neuen Räumen: Mit Unterstützung der Stadt Kreuztal konnte die wohnortnahe hausärztliche Versorgung in Littfeld gesichert werden.

Seit Mitte April empfängt die Hausärztin Dipl. med. Inge Mangold mit ihrem Team die Patientinnen und Patienten in neuen Praxisräumen, die sie von der Stadt Kreuztal mietet. Als Mangold kurzfristig eine neue Immobilie für ihre Praxis suchte, wand sie sich hilfesuchend an die Stadt – und konnte schon kurz darauf aufatmen und den anstehenden Umzug in das zentral gelegene Gebäude an der Hagener Straße in Littfeld planen.

„Uns war es wichtig, den Arztsitz in Littfeld zu erhalten, denn klar ist: wenn ein Arztsitz einmal aufgegeben wurde, ist der nur sehr schwer wieder zu reaktivieren“, erläutert Bürgermeister Walter Kiß. „Deswegen haben wir als Stadt kurzerhand alle Hebel in Bewegung gesetzt und mit etwas Glück auch eine gut geeignete Immobilie in verkehrsgünstiger Lage gefunden und in eine Praxis umbauen lassen.“

Und das im Eiltempo:

Um die Schließzeiten der Praxis für die Patientinnen und Patienten so gering wie möglich zu halten, musste der Umbau innerhalb von rund 3 Monaten erledigt sein. Es galt, ein zweistöckiges Wohnhaus so umzubauen, dass im Erdgeschoss moderne Praxisräume entstehen mit eigenem, barrierfreien Eingang auf der Rückseite des Gebäudes. Vor dem Haus wurden zusätzliche Stellplätze angelegt. Die obere Etage des Hauses wird bei Zeiten ebenfalls renoviert und anschließend als Wohnraum genutzt.

Der Kraftakt ist gelungen: Nach Ostern konnte Mangold ihre Patientinnen und Patienten am neuen Standort begrüßen. „Dass das alles so einwandfrei funktioniert, hätte ich nicht zu hoffen gewagt. Ein großes Dankeschön an Bürgermeister Walter Kiß und alle, die dazu beigetragen haben, dass ich mit meinem Team in so tollen neuen Räumlichkeiten weiter unsere Patienten versorgen kann“, so Inge Mangold.

Um dem drohenden Hausärztemangel in der Kindelsbergkommune aktiv entgegenzutreten hat es sich die Stadt bereits seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, Hausärztinnen und Hausärzte bei der Eröffnung oder Übernahme einer Praxis zu unterstützen. „Die Bemühungen zahlen sich aus: Durch individuelle Unterstützung konnten schon mehrere Hausarztpraxen im Kreuztaler Stadtgebiet erhalten oder neu eröffnet werden. Wir konnten ein ansiedlungsfreundliches Klima schaffen, das sich bereits herumgesprochen hat“, berichtet Bürgermeister Kiß bei einem persönlichen Besuch in den neuen Praxisräumen.

Besuch in der neuen Praxis: Bürgermeister Walter Kiß und Hausärztin Inge Mangold (ganz rechts im Bild) sind froh, den Littfelderinnen und Littfeldern weiterhin eine wohnortnahe hausärztliche Versorgung ermöglichen zu können.