Zoll warnt vor Fake-SMS / Keine Zollgebühren – BITTE BEACHTEN!

(wS/ots) Kreuztal 04.05.2023 | Das Hauptzollamt Dortmund warnt vor falschen Mitteilungen auf das Smartphone, in denen behauptet wird, eine Sendung läge beim Zoll und es seien Gebühren fällig. In solchen Nachrichten ist ein Link enthalten, bitte klicken Sie diesen nicht an!

Die Mitteilungen stammen weder vom Zoll noch von einem Postunternehmen. Sie sind eine Betrugsmasche: Der Empfänger soll nämlich über den Link Überweisungen vornehmen und seine Bankdaten preisgeben.

Vereinzelt hatten sich Bürger an die Zahlstelle des Hauptzollamt gewandt, weil sie den Betrag einzahlen wollten, um eine vermeidliche Sendung zu erhalten. Andere hatten schon direkt an die Bundeskasse überwiesen.

„Wir raten Ihnen dringend, solche Nachrichten zu löschen“, so Nicolai Prowe, Pressesprecher des Hauptzollamts Dortmund. „Der Zoll tritt niemals auf diese Art an Paketempfänger heran, schickt auch keine Links, um zur Zahlung aufzufordern. Alle Behörden geben immer eine ausreichende Frist, um sich im Zweifel über die Echtheit von Schreiben und Mitteilungen zu informieren.“

