Zu Besuch im Historischen Hauberg

(wS/red) Siegen 19.05.2023 | 15 junge Naturprofis im Alter von sieben bis elf Jahren entdeckten jetzt den Historischen Hauberg in Fellinghausen. Gemeinsam mit Veranstaltungsleiter Dr. Urs Gießelmann vom Förderverein „Historischer Hauberg Fellinghausen“ gingen sie den Tätigkeiten im Hauberg auf den Grund.

Der Hauberg prägte über Jahrhunderte das Bild des Siegerlandes. Heute ist er fast ganz verschwunden, und kaum noch jemand weiß, was ein Hauberg eigentlich ist und was dort gemacht wurde. Im einzigen Hauberg im Siegerland, in dem noch heute gearbeitet wird wie früher, lernten die jungen Entdeckerinnen und Entdecker die einzelnen Arbeiten kennen: Hauberg teilen, Brennholz schlagen, Lohe (Rinde) schälen, Buchweizen einsäen und ernten und vieles mehr.

Natürlich wurden die Kinder auch selbst aktiv. So haben sie beispielsweise auf einer Waldfläche Reisig-Äste gesammelt und im Anschluss „Schanzen“ gebunden. „Einige Jungs wollten diese Schanzen direkt als Muttertagsgeschenk nutzen“, sagte Dr. Martin Wiedemann von der städtischen Umweltabteilung.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier