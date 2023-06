Ab Montag 10. Juli 2023: Vierwöchige Schließung des Stadtarchivs Siegen

(wS/red) Siegen 23.06.2023 | Das Stadtarchiv Siegen bleibt von Montag, 10. Juli 2023, bis einschließlich Freitag, 4. August 2023, für die Öffentlichkeit geschlossen. In dieser Zeit führt das Archiv interne Arbeiten zur Magazinverwaltung und Erschließung der Bestände durch.

Das Team des Siegener Stadtarchivs bittet um Verständnis, dass sich in dieser Zeit die Beantwortung von Anfragen verzögern kann. In dringenden Fällen können sich Bürgerinnen und Bürger per E-Mail an stadtarchiv@siegen.de oder telefonisch unter (0271) 404-3095 melden. Ab Dienstag, 8. August 2023, steht das Stadtarchiv nach vorheriger Terminvereinbarung wieder zur Verfügung.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier