Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 15.06.2023 | Die Stadt Hilchenbach muss zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stadteigene Bäume durch eine Baumpflegefirma beschneiden lassen. Die Maßnahmen dienen der Entwicklung, der Erhaltung und der Wiederherstellung vitaler und verkehrssicherer Bäume.

Es werden hierzu ab Montag, 26. Juni 2023 Kronenpflegen, Totholzentnahmen und Kroneneinkürzungen durchgeführt und Kronensicherungen eingebaut.

In Allenbach können die Arbeiten in den Straßen „Stift-Keppel-Weg“ und „Grunder Straße“ zu Behinderungen führen.

In Helberhausen kann es in der Straße „Hochwaldstraße“ zu Beeinträchtigungen kommen. In Hilchenbach werden die Arbeiten in den Straßen „Siedlung“, „Brachthäuser Straße“ und „Jung-Stilling-Allee“ durchgeführt.

In Müsen erfolgt die Baumpflege in der Straße „Kindelbergstraße“.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen und Behinderungen während der Pflegearbeiten.