Cross Valley Contest No 5 begeistert Teilnehmer und Zuschauer

(wS/red) Kreuztal 23.06.2023 | Erfolgreicher 5. Cross Valley Contest begeistert Skateboard-, Scooter- und BMX-Fans

Am Freitag fand der lang erwartete 5. Cross Valley Contest an der Skate- & Bikeanlage in Kreuztal statt und lockte zahlreiche begeisterte Skateboard-, Scooter- und BMX-Fans sowie Zuschauer an. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern und Besuchern ein beeindruckendes Spektakel und wurde von der Kinder- & Jugendförderung unterstützt.

Bereits ab 14 Uhr konnten sich die Teilnehmer vor Ort anmelden und für den Contest registrieren. Die verschiedenen Disziplinen Bowl und Street boten den Fahrern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Tricks unter Beweis zu stellen. Die beliebte Anlage bot den Teilnehmern optimale Bedingungen.

Während die kleinen und größeren Sportler ihr Können auf den Rampen und Hindernissen zeigten, sorgte ein DJ mit fetten Beats für die richtige Stimmung und steigerte die Atmosphäre an der Anlage.

Gegen 18 Uhr fand die spannende Siegerehrung statt, bei der die Gewinner mit Preisen überschüttet wurden. Die besten Fahrer jeder Kategorie wurden für ihre herausragenden Leistungen geehrt und erhielten Anerkennung von der begeisterten Menge.

Auch nach der Siegerehrung war das Event noch nicht vorbei. Ein DJ versorgte die Teilnehmer und Zuschauer weiterhin mit Sound bis 22 Uhr und sorgte für einen gelungenen Abschluss des Tages.

Der Cross Valley Contest No 5 richtete sich an Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren, die ihre Fähigkeiten im Skateboarden, Scootern oder BMX-Fahren unter Beweis stellen wollten.

Der Eintritt war kostenfrei, sodass jeder die Möglichkeit hatte, das Event zu besuchen und die beeindruckenden Tricks der Fahrer zu bestaunen.

Die Atmosphäre während des 5. Cross Valley Contests war äußerst positiv. Die Stimmung unter den Teilnehmern und Zuschauern erreichte ihren Höhepunkt. Besonders beeindruckend waren die jüngsten Teilnehmer im Alter von nur 6 Jahren, die mit ihrem Talent und Mut erstaunliche Tricks zeigten und von den Zuschauern mit Begeisterung und Applaus unterstützt wurden.

Das sonnige Wetter trug ebenfalls zum Erfolg der Veranstaltung bei. Die strahlende Sonne und angenehme Temperaturen schufen beste Bedingungen auf der Skate- & Bikeanlage. Die Teilnehmer konnten ihre Skills ohne Einschränkungen präsentieren, und die Zuschauer genossen das Spektakel in vollen Zügen.

Die Skate- & Bikeanlage in Kreuztal hat sich mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt für Skateboarder, Scooter-Fahrer, BMXer und deren Fans entwickelt.

Die gestrige Veranstaltung bringt Jung und Alt zusammen und fördert den Austausch zwischen den Generationen. Die positiven Erfahrungen und die gute Stimmung bei diesem Contest lassen darauf schließen, dass auch zukftige Veranstaltungen auf reges Interesse stoßen werden.

Die Sicherheit der Teilnehmer hatte während des Cross Valley Contests höchste Priorität. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) war vor Ort und stand bereit, um im Fall der Fälle schnell und effektiv zu reagieren. Glücklicherweise blieb die Veranstaltung unfallfrei, da die Teilnehmer gut geschützt mit entsprechender Schutzausrüstung an den Start gingen.

Die Veranstalter zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf des 5. Cross Valley Contests. Die gute Resonanz und die positive Atmosphäre motivieren sie, auch in Zukunft weitere spannende Events zu organisieren. Sie freuen sich darauf, beim nächsten Mal noch mehr Zuschauer begrüßen zu dürfen und die Begeisterung für Skateboarding, Scootern und BMX weiter zu fördern.









Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de