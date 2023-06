Das größte Tennisturnier der Region ist zurück – REWE-Cup 2023 beim TV Eiserfeld steht in den Startlöchern

(wS/tv) Siegen 14.06.2023 | Die Vorbereitungen auf der Schränke in Siegen-Eiserfeld laufen, in knapp einem Monat findet vom 3. Juli bis 9. Juli hier das größte Tennisturnier der Region statt. Der REWE-Cup gehört seit über 15 Jahren zu den Aushängeschildern und lockt auch 2023 wieder mit einem Preisgeld von insgesamt 6.000 Euro bei den Ranglistenfeldern (Turnierkategorie A-4). Doch auch die Spielerinnen und Spieler im Leistungsklassen-Turnier bekommen eine Siegprämie von 10 Euro pro siegreichem Match.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir auch nach der harten Corona-Zeit auf die Unterstützung unserer Sponsoren zählen können. Es ist nicht selbstverständlich, ein Tennisturnier in dieser Größenordnung auszurichten“, sagt Henrike Glowick, Turnierleiterin und Organisatorin des Turniers.

Am 3. Juli (Meldeschluss: 29. Juni) werden die LK-Spieler die Turnierwoche einläuten. Hier werden neben den offenen Herren- und Damenfeldern auch Senioren-Altersklassen angeboten, die jedes Jahr auf positive Resonanz stoßen. So registrierten die Veranstalter beispielsweise bei den Herren 60 im Jahr 2022 insgesamt 14 Meldungen.

Für die Ranglistenspieler steht die Anlage ab dem 6. Juli (Meldeschluss: 3. Juli) bereit. Die Veranstalter hoffen auch in diesem Jahr auf hochkarätige Teilnehmerfelder. Den Siegern der Hauptfelder winken jeweils 1.200 Euro.

„Wir hatten im vergangenen Jahr vier Spieler aus den Top 150 der Herren in Deutschland und vier Spielerinnen aus den Top 100 der Damen in Deutschland auf unserer Anlage. Wir freuen uns, dass das Turnier deutschlandweit so beliebt ist und wir viele Athletinnen und Athleten immer wieder in Eiserfeld begrüßen dürfen“, so Henrike Glowick.

Das Turnier wäre jedoch ohne die tatkräftige Unterstützung der vielen, freiwilligen Helfer kaum möglich. Über die gesamte Woche sorgen zahlreiche Mitglieder des TV Eiserfeld für eine familiäre und gemütliche Atmosphäre. Vom Platzwart bis zur eifrigen Küchencrew sind alle von morgens bis abends im Einsatz, damit sich Spieler und Zuschauer wohlfühlen können.

Anmeldungen für den REWE-Cup sind über das Turnierportal „mybigpoint“ oder per www.rewe-cup.de möglich.