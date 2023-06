DRK-Kinderklinik schreibt Mal-Wettbewerb aus

(wS/drk) Siegen 15.06.2023 | Sommer, Sonne, Ferienzeit! Die DRK-Kinderklinik Siegen möchte die Sommerferien für einen großen Mal-Wettbewerb nutzen. „Wir gestalten unsere Räumlichkeiten neu. Statt langweilige Fliesenbeläge an den Wänden möchten wir unsere Sanitären-Einrichtungen mit Kinderzeichnungen dekorieren“, meint Klinik-Geschäftsführer Carsten Jochum. Das Motto: „Hauptsache gute Laune und farbenfroh“.

Also her mit den Zeichnungen, Kreativität ist gefragt. Ob Meer, Dschungel, Regenbogen oder Kinderspielplatz – der Phantasie sind laut Kinderklinik keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist lediglich, dass die eingereichten Bilder das Format DIN A 4 hochkant aufweisen. Bilder können per Post (DRK-Kinderklinik Siegen, Abteilung Marketing, Wellersbergstr. 60, 57072 Siegen), per E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de, Auflösung 300 dpi) oder persönlich im Marketing der Kinderklinik bis zum 28. Juli 2023 eingereicht werden. Auch sollte das eingereichte Bild nicht geknickt sein.

Danach entscheidet eine Jury über die ersten acht Plätze. Sie werden auf den Wänden der DRK-Kinderklinik großformatig verewigt. Zu gewinnen gibt es Gutscheine à 25 Euro für die Spielebox in der Siegener Oberstadt. Zusätzlich hält die Kinderklinik viele Überraschungsgeschenke für weitere Teilnehmer bereit. Mitmachen lohnt sich also – vielleicht ja auch für den einen oder anderen Kindergarten!

Die DRK-Kinderklinik Siegen möchte die Sommerferien für einen großen Mal-Wettbewerb nutzen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier