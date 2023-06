Ein Hauch Nostalgie: 3. Oldtimerausstellung der Oldtimerfreunde Kreuztal am 18.06. entführt Besucher in vergangene Epochen

(wS/red) Kreuztal 15.06.2023 | Die Oldtimerfreunde Kreuztal laden zur 3. Ausstellung auf dem Roten Platz ein, die am Sonntag, den 18. Juni, von 10:00 bis 13:00 Uhr stattfinden wird. Nach dem überwältigenden Beginn der Saison verspricht das Ereignis erneut eine beeindruckende Auswahl an faszinierenden Modellen aus einer Vielzahl von Epochen der Fahrzeuggeschichte.

Die Oldtimerfreunde Kreuztal haben sich als eine verschworene Gemeinschaft von Gleichgesinnten zusammengefunden, die im Jahr 2002 von den unvergleichlichen Pionieren Roland Knebel und Frank Rethagen ins Leben gerufen wurde. Aus anfänglichen Treffen von 15 leidenschaftlichen Oldtimer-Fans entwickelte sich im Laufe der Zeit eine einzigartige Atmosphäre des Austauschs von Wissen und angeregten Diskussionen. Die treibende Kraft hinter diesem Zusammenschluss besteht darin, eine Plattform für Benzingespräche zu schaffen, in der das Schrauben an alten Automobilen als Kunstform gefeiert wird und deren Erhaltung für künftige Generationen gewährleistet wird. Die Markenunabhängigkeit steht dabei als oberstes Gebot im Fokus.

Seit der Gründung wurden bereits mehr als 200 zwanglose Zusammenkünfte abgehalten, an denen über 100 begeisterte Oldtimer-Liebhaber aus der näheren Umgebung teilgenommen haben. Ein treuer Stamm von etwa 30 Liebhabern lässt sich regelmäßig bei diesen Anlässen blicken. Die Oldtimerfreunde Kreuztal setzen bewusst auf eine Struktur ohne formelle Vereinigung.

Die begleitenden Ausfahrten, die bereits 21 touristische Touren in die Wälder, Berge und Täler der bezaubernden Region des Siegerlands umfassen, bieten eine atemberaubende Palette an Fahrzeugen, die in der gesamten Oldtimer-Szene bekannt sind. Die Fahrzeugauswahl erstreckt sich von den ikonischen 50er bis zu den legendären 80er Jahren, wobei auch faszinierende Exemplare aus der Ära vor dem Zweiten Weltkrieg unter den Teilnehmern zu bewundern sind.

Die Teilnahme an den Ausfahrten steht jedem Besitzer eines Automobils offen, das ein stolzes Alter von mehr als 20 Jahren erreicht hat – selbst die sogenannten „Youngtimer“ sind herzlich willkommen. Die Termine können auf der offiziellen Website der Oldtimerfreunde Kreuztal oder rechtzeitig in den örtlichen Medien eingesehen werden.

Vor jeder Ausfahrt haben die interessierten Zuschauer die wunderbare Gelegenheit, die kostbaren „Raritäten“ mit eigenen Augen zu bestaunen.

Alle, die eine Leidenschaft für dieses hinreißende Hobby teilen, Menschen mit ähnlichen Interessen kennenlernen möchten und sich mit ihrem Oldtimer an den Aktivitäten beteiligen wollen, sind herzlich dazu eingeladen, sich der Gemeinschaft anzuschließen.

Also, nicht vergessen: Auf nach Kreuztal – am 18.06.2023 zur großen Oldtimer-Ausstellung auf dem Roten Platz