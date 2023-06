Flecker Stadtgeschichte – Öffentliche Führung durch die Freudenberger Altstadt

(wS/fw) Freudenberg 20.06.2023 | Freudenberg WIRKT e.V. macht Flecker Stadtgeschichte wieder erlebbar und bietet im Juli und August an vier Terminen öffentliche Führungen durch die wunderschöne Altstadt an.

Groß und Klein sind eingeladen, gemeinsam mit den erfahrenen Stadtführern den „Alten Flecken“ zu erkunden. In einer unterhaltsamen, rund 75minütigen Führung, tauchen die Teilnehmenden in die Geschichte der Stadt ein und erfahren alles über die Menschen, die hier lebten, die großen Brände und den mühsamen Wiederaufbau des international bekannten Fachwerkensembles. Auch ein Blick in die evangelische Kirche mit ihrem historischen Wehrturm (bei Verfügbarkeit) sowie ein Aufstieg zum neu gestalteten Kurpark gehören zum Programm – Fotoblick inklusive!

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail unter tourist@freudenberg-stadt.de oder telefonisch unter 02734 43-164. Die Kosten betragen 4 Euro pro Person, für Kinder bis 12 Jahre ist die Veranstaltung kostenfrei.

Treffpunkt ist an der Ev. Kirche, Krottorfer Str. 19 a, 57258 Freudenberg.

Termine:

Samstag 01.07.23 | 10:00 – 11:15 Uhr

Samstag 22.07.23 | 16:00 – 17:15 Uhr

Samstag 05.08.23 | 10:00 – 11:15 Uhr

Samstag 19.08.23 | 10:00 – 11:15 Uhr

